Bereits während der Sommerferien war der Schulstart in Weiten ein heißes Thema: Im Juli setzte ÖVP-Bürgermeister Franz Höfinger ein Schreiben auf, um die Eltern auf die möglichen Konsequenzen hinzuweisen, wenn die Schülerzahl weiter sinken sollte.

Eine Teilung der Hauptgegenstände sei nicht mehr gesichert, im schlimmsten Fall drohe gar die Schulschließung. Die Tendenz der Eltern, ihre Kinder in den häuslichen Unterricht umzumelden, sei vor allem auf die Corona-Schutzmaßnahmen im Schulalltag und der Infektionsgefahr zurückzuführen. Im Sommer war laut NÖN-Informationen von fünf Kindern die Rede – am ersten Schultag kann der Weitener Volksschul-Direktor Bruno Rixinger konkrete Zahlen nennen. „Insgesamt wurden sechs Kinder abgemeldet. Es war knapp, aber wir bleiben bei zwei Klassen. Es gibt keine Zusammenlegungen, auch nicht bei den Hauptgegenständen Deutsch und Mathematik“, erläutert er. Eine Schulschließung sei „von schulischer Seite sowieso kein Thema gewesen.“

Auch in Kilb zeichnete sich bereits in den Ferien ab, dass im September weniger Kinder die reguläre Schulbank drücken werden. „Und es ist bei den fünf Abmeldungen geblieben“, informiert ÖVP-Ortschef Manfred Roitner. Das Gerücht, dass Eltern, die ihre Kinder zum häuslichen Unterricht ummeldeten, ein Gebäude in Kilb mieten wollten, um eine Art „Parallel- schule“ zu eröffnen, habe auch Roitner gehört – ob etwas Wahres dran ist, könne er derzeit allerdings nicht sagen.