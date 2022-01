Ringen um Personal im Lebensmittelhandel

In vielen Informationskanälen und beim AMS werden Mitarbeiter dringend gesucht. Unter dem Motto ,,Neues Jahr – neues Glück“ unternehmen die Unternehmer alles, um den Mitarbeiterstand wieder aufzustocken.

So beispielsweise Franz Habegger aus Weiten, der für den Nah&Frisch-Markt seit Längerem auf Personalsuche ist, die Flinte aber nicht ins Korn wirft: ,,Wir sind optimistisch, dass das gelingen kann.“ Als sehr gut bezeichnet er die Zusammenarbeit mit dem AMS, das immer wieder Kandidaten schickt, nur hat es bis jetzt nicht geklappt.

Im Sommer 2021 sank der Mitarbeiterstand. Da wurde die Notbremse gezogen und nachmittags das Geschäft gesperrt. Das hielt nur zwei Monate. Man fand eine Lösung: Montag und Dienstag ist nachmittags das Geschäft geschlossen, von Mittwoch bis Freitag – wie gehabt – von 16 bis 18 Uhr geöffnet. ,,Wir waren es unseren Kunden schuldig, auch nachmittags wieder zu öffnen.“ Nunmehr arbeiten, neben Inhaberin Eva Habegger, im Geschäft drei Frauen in Teilzeit, abends hilft Franz Habegger aus.

„Wir sind sicherlich nicht die Einzigen im Land“

,,Wir sind sicherlich nicht die Einzigen im Land, die Mitarbeiter suchen“, ist sich Franz Habegger sicher. Ab sofort wird eine Verkaufskraft für 20 bis 30 Wochenstunden gesucht.

Dass in der gesamten Branche ein Mangel besteht, bestätigt Christoph Marek, Inhaber des Spar-Markts in Klein-Pöchlarn, der selbst auf der Suche nach einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter für die Feinkostabteilung ist. „Die Resonanz geht gegen Null“, spricht Marek die Stellenausschreibung an. „Mit so wenig Rücklauf habe ich nicht gerechnet.“

