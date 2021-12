Kriegserinnerung: Weihnachten an der Front

Mit einer Neuproduktion wartet ORF III auf: In „Weihnachten an der Front“ will der Sender ein Bild von Weihnachten an der Front vermitteln. In einem kurzen Ausschnitt ist der 101-jährige Anton Kremser aus Weiten zu sehen. Er erlebte viermal den Heiligen Abend an der Front, fernab von Zuhause (dreimal in der ehemaligen Sowjetunion und einmal in Belgien). Die Ausstrahlung erfolgt am Samstag, 18. Dezember, um 20.15 Uhr. Dazu wird um 21.50 Uhr die Dokumentation „Die Österreicher im Russlandfeldzug“ ausgestrahlt, wo Anton Kremser bereits im Juni 2020 seine Erlebnisse erzählte.

