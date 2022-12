Stichflamme aus Kamin: Bub setzte sich selbst in Brand

Werbung

Aufgrund der kalten Temperaturen wollte ein 13-Jähriger einen Zimmerofen im Wohnzimmer einer Wohnung in Weiten einheizen. Da er feuchtes Holz benutzte, blieb der gewünschte Brenneffekt aus. Um nachzuhelfen, griff der Junge zu einer Flasche Bio Ethanol und goss einen Teil davon in die Flammen. Die Folge: ein Knall samt Stichflamme, die das T-Shirt des Burschen in Brand steckte. Der 13-Jährige lief brennend durch die Wohnung und versuchte sich selbst zu löschen - was erst der in der Küche befindlichen Mutter gelang, die ihm das T-Shirt vom Körper riss.

Eine weitere Person, die den Knall gehört hatte, eilte der Mutter zur Hilfe und leistete gemeinsam mit der Mutter beim Schwerverletzten Erste Hilfe. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Bub mit schweren Verbrennungen mittels Notarzthubschraubers in das Wiener Donauspital gebracht. Er erlitt Verbrennungen im Gesicht, im Rumpfbereich sowie beiden Oberschenkeln.

Der im Wohnzimmer entstandene Kleinbrand im Umfeld des Holzofens konnte von den Beteiligten selbstständig gelöscht werden.

