Zeitzeuge Anton Kremser: „Hände weg von der Neutralität!“

Hineingeboren in die Zeit der Weltwirtschaftskrise voll Not und Elend, dann kam die Lehrzeit, ehe das Militär rief. Ausbildung in der Heimat und dann ab an die Front nach Russland, später nach Frankreich. Eine turbulente Heimkehr und nach dem Krieg der Wiederaufbau. Ein stetiger Aufschwung, Familiengründung, eine geregelte Arbeitsstelle, Hausbau und im Jahre 1982 der wohlverdiente Ruhestand. Diesen verbringt Anton Kremser (102!) mit seiner Gattin Friederike im schmucken Eigenheim in Weiten. Kremser, geboren am 25. März 1920 in Friedersdorf (Maria Laach), kann wahrlich viel aus seinem Leben erzählen.

Seine Familie übersiedelte nach seiner Geburt nach Weiten, das zu seiner Heimat werden sollte. Nach dem Schulbesuch startete Kremser ins Berufsleben, er erlernte den Beruf eines Fassbinders in Weiten. Kein Lohn, einmal in dreieinhalb Jahren gab es vom Meister 50 Groschen. Nur Kost und Quartier wurden geboten, dazu eine Sechs-Tage-Woche, Arbeitszeit täglich von 6 bis etwa 20 Uhr. Als Wahlspruch galt damals: „A Lehrbub und a Besen, sind auch a Wesen“.

Anton Kremser als Soldat und in seinem erlernten Beruf als Fassbinder. Foto: privat

Wie gut es uns heute geht – und das soll auch so bleiben. Erhalten wir den Frieden und unsere Freiheit.“

Dann kam die dunkelste Zeit in seinem Leben: Dienst bei der Deutschen Wehrmacht, im Juni 1941 ging es an die Front. Er und seine Kameraden lernten hier die hässliche Fratze des Krieges kennen. Und jetzt zeigt sie sich wieder in der Ukraine. „Wieder Krieg. Ich habe genug gesehen, hautnah miterlebt und bringe absolut kein Verständnis dafür auf“, meint er energisch.

Dreimal erlebte er Weihnachten an der Front. Kein Christbaum, keine Geschenke, nur Waffenlärm. Für fünf Männer gab es einen Wecken Brot. Ein Lob zollt Kremser der russischen Bevölkerung: „Diese war teilweise sehr nett, mitten im fremden Land wurden wir sogar in ihre Häuser eingeladen, erhielten eine warme Suppe und konnten uns dort wärmen.“

„Seine“ Friederike brachte ihn nach dem Krieg heim

Seine Heimkehr gestaltete sich sehr schwierig. Von den Offizieren verlassen, mussten die Soldaten zusehen, wie sie die Heimat erreichen. „Und dabei die Angst vor einer etwaigen Gefangennahme.“ Mit letzter Kraft kamen er und seine Kameraden bis nach Oberösterreich, wo seine beherzte Gattin ihn in einer Nacht- und Nebel-Aktion nach Hause brachte.

Hier folgte dann langsam die Normalisierung. Berufswechsel, Hausbau, Chorsänger beim Kirchenchor (mehr als 50 Jahre), einige Jahre im Gemeinderat, Mitgliedschaft beim ÖKB (66 Jahre). Unverkennbar war Anton Kremser in seiner aktiven Zeit bei der Straßenmeisterei als Baustellenaufsicht, wenn er mit seiner KTM und später mit seiner Puch durch die Lande fuhr. Aber auch ein anderes Merkmal zeichnete ihn und seine Gattin aus: Sie halfen bei Verwandten in ihren Gasthäusern bei Veranstaltungen aus. Der „Onkel Toni“ war für den Durst zuständig, und die „Tante Frieda“ für die Kulinarik.

Die größte Freude für ihn und die Bevölkerung war dann im Jahre 1955, als der Staatsvertrag mit der immerwährenden Neutralität unterzeichnet wurde. Aufatmen bei den Österreichern: Wir sind frei. „Wir haben diese Neutralität selbst gewollt und sie wurde uns nicht aufgezwungen“, hält er fest. Und weiter: ,,Ich erinnere mich noch gerne an die Politiker, die dieses Husarenstück zusammenbrachten. Darum: Hände weg von der Neutralität.“ Kein Verständnis bringt er für so manche politische Entscheidung auf, die jetzt gefällt wird.

Das Resümee des 102-Jährigen: „Wie gut es uns heute geht – und das soll auch so bleiben. Erhalten wir den Frieden und unsere Freiheit.“

