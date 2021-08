Ein Coronafall im Rahmen des „Summa-Festes“ der Landjugend Petzenkirchen-Bergland beschäftigt seit Mittwoch die Bezirkshauptmannschaft Melk.

Melk/Mostviertel Coronafall bei Landjugend-Fest: BH ruft zum Testen auf und weiter unten), besuchte eine auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person am Sonntag, 15. August, zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr das „Summa-Fest“ der Landjugend. Da es möglicherweise zu einem infektiösen Kontakt gekommen sei, besteht für alle Teilnehmer der Veranstaltung die Möglichkeit, eine freiwillige und kostenlose PCR-Testung in Anspruch zu nehmen.

Dem Aufruf der BH Melk sind bereits mehrere Personen gefolgt, bisher ist laut Bezirkshauptmannschaft Melk ein Folgefall bekannt.

Melk/Mostviertel Coronafall bei Landjugend-Fest: BH ruft zum Testen auf

Dem Aufruf der Bezirkshauptmannschaft, dass sich die rund 500 Teilnehmer der Veranstaltung umgehend testen lassen sollen, schließt sich auch die Landjugend Petzenkirchen-Bergland und dessen Leiterin Lisa Mayrhofer an. „Die PCR-Testung könne unter Angabe des Codes „Landjugend Melk“ in jeder Drive-In Teststation des Landes Niederösterreich in Anspruch genommen werden. Eine weitere Anmeldung durch die Behörde ist nicht erforderlich“, betont Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Manuela Herzog.

Insgesamt ist die Zahl der Coronavirusinfektionen im Bezirk Melk im Vergleich zum Wochenbeginn abermals gestiegen. Waren es am Montag noch 49 Fälle, sind es aktuell laut BH Melk 57 Personen. 130 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.