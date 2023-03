Nahversorgung in Krummnußbaum in weiblicher Hand

Anlässlich des Weltfrauentages zeugt der Nahversorger ADEG davon, welche unverzichtbare Rolle Frauen für das Gemeindeleben spielen. Seit 14 Monaten führt Daniela Kern den ADEG-Markt in Krummnußbaum und sichert damit die lokale Nahversorgung der Gemeinde. In ihrer Jugend erlernte Kern den Beruf der Einzelhandelskauffrau und versorgte über 16 Jahre die Kundinnen und Kunden einer Fleischhauerei. Als sie von der Möglichkeit der Übernahme des Krummnußbaumer Nahversorgers erfuhr, packte sie die Gelegenheit beim Schopf und übernahm gemeinsam mit ihren vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Markt. „Frauen sind in der Wirtschaft leider immer noch unterrepräsentiert. Trotzdem hatte ich immer schon den Wunsch, mich eines Tages selbstständig zu machen. Hier habe ich die perfekte Möglichkeit dazu. Ich kann wirklich selbstständige Kauffrau sein und eigenständige Entscheidungen treffen“, erklärt die 36-Jährige.

Kern bietet darüber hinaus aber für ältere Menschen ein besonderes Service: Sie liefert den täglichen Einkauf bequem bis vor die eigene Haustüre. Ende April erfolgt die Übersiedlung in das neue Gemeindezentrum im Ortskern von Krummnußbaum.

