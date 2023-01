Wintertourismus im Bezirk Melk: Schwimmflügerl anstelle von „Brettl’n“

Werbung

An winterliche Glanzzeiten kann der Jänner im Bezirk kaum anknüpfen. Von der weißen Pracht ist derzeit keine Sicht. Auch Wintersportregionen schauen zurzeit in die Röhre.

So auch am Jauerling. Trotz Schneearmut sieht Chef Michael Reichl für die Skisaison aber noch nicht schwarz: „Aktuell ist die Großwetterlage nicht passend. Sowas kommt aber alle Jahre mal vor. Was die nächsten Wochen bringen werden, ist noch ungewiss“, erzählt er.

Ähnliches berichtet auch Franz-Josef Pichler. Er ist Hüttenwirt in Lackenhof und erklärt die derzeitige Schneelage für schwierig, dennoch sei in den Ferien Skibetrieb möglich gewesen: „Die Pisten waren befahrbar und wurden auch befahren“, erklärt er. Pichler betreibt außerdem ebenfalls das Sportzentrum Melk. Dieses würde sich als besonders gute Sportalternative erweisen: „Speziell im Winter sind die Tennisplätze, Squashräume und Kegelbahnen gut nachgefragt“, erklärt er. Genutzt werden die Räumlichkeiten von Vereinen, Familien sowie Hobbysportlerinnen und -sportlern: „Durch das Zentrum hat man dann doch einige Sportarten unter einem Dach“, beschreibt er die Vorteile.

Im Hotel Schachner in Maria Taferl freut man sich über eine gute Buchungslage. Besonders beliebt: das Day-Spa. Foto: Schachner

Bezirk setzt auf Erholung und Wasserspaß

Trotz wenig Schnee ist auch der Wintertourismus im Bezirk bereits voll im Gange. Vermehrt fällt die Wahl hier auf die geschmolzene Alternative: Wasser. Das spürt zuletzt auch das Hotel Schachner in Maria Taferl, dessen „Wachauf-Spa“ besonders viel Interesse weckt: „Wir hatten zwischen Weihnachten und Neujahr aufgesperrt und waren ausgelastet. Auch bei unserer Silvester-Gala waren wir voll“, erzählt Marie Schachner. Vor allem für das Day-Spa-Angebot, ein eintägiger Besuch des Wellnessbereichs samt Frühstück, sind die Kapazitäten begrenzt: „Das Übernachten geht noch sehr gut, aber für das Day-Spa können wir teilweise niemanden mehr aufnehmen, da wir auch für unsere Hausgäste genügend Platz zur Verfügung stellen wollen“, erklärt sie. Besonderes Interesse für das eintägige Erlebnis kommt aus der Region, gerade seit dem Umbau des Wellnessbereichs verschlägt es viele Gäste aus der Umgebung für einen Kurzurlaub nach Maria Taferl. Viele Buchungen kommen aber auch aus dem Raum Wien und Passau.

Ähnlich ruhig können es Gäste im Freizeitzentrum Ybbs angehen. Gerade während der Winterferien sei das Interesse angestiegen: „Das Hallenbad war in der ersten Woche der Weihnachtsferien, bedingt durch das schöne Wetter, eher mäßig besucht. In der zweiten Ferienwoche konnten wir außerordentlich gute Besucherzahlen verzeichnen“, schildert Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ). Vor allem Familien hätten das Hallenbad in dieser Zeit vermehrt besucht.

Außerdem würde man derzeit auch vom Umbau des Am-stettener Naturbades profitieren − so entscheiden sich viele Personen aus der Region derzeit für die Ybbser Alternative: „Wir haben einen Anstieg der Gäste aus dem Raum Amstetten verzeichnen können“, weiß Schachner. Auch das Sauna-Angebot des Freizeitzentrums werde derzeit stark genutzt.

Trotz des Anstiegs an Badegästen könne man indes noch immer nicht an die Zahlen vor der Pandemie anknüpfen, auch das Schönwetter im Herbst hätte sich hier zu Buche geschlagen.

