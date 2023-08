Burger King startete Guerilla-Aktion gegen Fleisch in Ort Fleischessen

Ein Werbevideo des Fast-Food-Riesen Burger King sorgt derzeit in der Marktgemeinde Kilb für Gesprächsstoff. In einem Youtube-Video ist zuerst ein Traktor auf einem beschaulichen Feld sichtbar. Danach folgen Plakatständer, Transparente per Drohne aber auch Anhänger der Firma Burger King unter dem Motto „Fleischessen goes Plant-based“, die die 32-Seelen-Katastralgemeinde Fleischessen (Gemeinde Kilb) regelrecht überrollen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Burger King verteilen in der Folge „Plant-based“-Burger der Fast-Food-Kette an die Bürgerinnen und Bürger, nicht zur Freude von allen.

Gemeinsam mit der Kreativagentur Jung von Matt wollte Burger King mit der Aktion den Menschen in Fleischessen geschmackvolle Alternativen aufzeigen. Für den ungewöhnlichen Werbeauftritt kamen von Bikes durch den Ort gezogene Plakatflächen, Sujets auf allen Laternen sowie statische und mobile Plakatflächen zum Einsatz. Sogar Drohnen hoben ab, um für den pflanzenbasierten Burger zu werben. Auch beim Befahren des Orts wird auf den ersten Blick klar, worum es geht: Ein Sticker unter dem Ortsschild von Fleischessen wirbt für den fleischlosen Genuss. „Fleischessen ist der perfekte Ort, um Appetit auf das pflanzenbasierte Angebot von Burger King zu machen und das Interesse an der gut schmeckenden Alternative mit einer aufsehenerregenden Werbeaktion zu wecken“, erklärt Jan-Christoph Küster, Marketingchef von Burger King.

Fleischessen rückt damit aber nicht das erste Mal in den medialen Blickpunkt. Als A1 im Jahr 2003 mit Kuh Kimba vor der Ortstafel Fleischessen eine Kampagne mit dem Titel „Schnappschüsse“ startete, wurde die Tierschutzorganisation PETA auf den Ort aufmerksam. Im Jahr 2003 forderte die Tierschutzorganisation PETA den damaligen Kilber Bürgermeister Ernst Gansch auf, den Namen in „Krautfleckerl“ umzubenennen. In Kilb nahm man es damals wie heute mit Humor. Der aktuelle Kilber Bürgermeister Manfred Roitner betont allerdings, dass die Gemeinde im Vorfeld nicht in die Aktion eingeweiht wurde.

Übrigens: Der Name Fleischessen leitet sich nicht vom Fleischverzehr ab. Er dürfte auf eine Adelsfamilie zurückgehen, deren Name sich bis in das 14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.