Der Rastplatz Roggendorf auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg wird ab 17. März gesperrt und in der Folge bis April 2024 modernisiert. Die ersten Vorarbeiten für die Sperre haben bereits begonnen. Laut Informationen der Asfinag wird der Rastplatz komplett neu gestaltet. Die genauen Pläne für die Arbeiten will die Asfinag Ende März vorstellen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.