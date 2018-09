Der erste Unfall am Samstag (8.9.) um 6.30 Uhr passierte in Fahrtrichtung Wien: Ein Pkw fuhr auf einen Sattelzug auf, dabei wurde das Auto schwer beschädigt. Der ebenfalls anwesende Rettungsdienst versorgte den Lenker und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Aufgabe der Pöchlarner Wehr war die Bergung des verunfallten Pkw. Während der Bergungsarbeiten mussten der Pannenstreifen und die erste Fahrspur gesperrt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz abgearbeitet

In der Nacht auf Montag wurde um 3 Uhr die Feuerwehr erneut zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn gerufen, diesmal in Fahrtrichtung Salzburg. Wie zwei Tage zuvor kollidierte ein Pkw mit einem Lkw. Bei der Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrertüre des Autos aus der Verankerung gerissen und blieb im Lastwagen stecken. Zwei Personen wurden verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Aufgabe der Feuerwehr war zu einem die Bergung des verunfallten PKW mittels WLF-K. Zum anderen wurde der LKW wieder fahrbereit gemacht und dafür die im Laster steckende Türe entfernt. Weiters musste unter Zuhilfenahme der elektrischen Säbelsäge die verformte Seitenverkleidung des Lkw entfernt werden.

Während der Bergearbeiten gab es eine kurze Schrecksekunde für die ausgerückte Einsatzmannschaft: Ein Autolenker krachte in die von der Polizei errichtete Absicherung der Einsatzstelle. Glücklicherweise wurde niemand bei diesem Folgeunfall verletzt.

Da die Beschädigung am Fahrzeug nur gering ausfiel, beschränkte sich die Aufgabe der Feuerwehr auf die Bergung der zerstörten Sicherungsblitzer.