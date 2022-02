Zuglärm in Melk: Noch 730 Mal schlafen, dann ist Ruhe ...

Quietschende Züge sind seit dem vergangenen Frühjahr für die Bewohner des Melker Kronbichls und entlang der alten Westbahnstrecke im Melker Stadtgebiet – nerven- und schlafraubende – Realität.

Nach Schleifarbeiten im Frühjahr bemerkten betroffene Anrainer erstmals die Quietschgeräusche, die auch per Video dokumentiert wurden (die NÖN berichtete). Die Anrainer wandten sich an die ÖBB und ergänzten ihr Schreiben mit dem Wunsch eines Stopps von alten Güterzügen durch das Stadtgebiet und eine erträgliche Frequenz des Güterzugverkehrs vor allem in den Nachtstunden. „Man investiert Millionen in eine Güterzugumfahrung, um dann die alten Züge durch das Melker Stadtgebiet zu schicken. Passiert das, braucht es eine Vorgabe für Schrittgeschwindigkeit, wie es etwa im Bereich St. Pölten gilt“, ärgerte sich damals der Grünen-Gemeindepolitiker Emmerich Weiderbauer.

Aufgrund der Messergebnisse sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Handlungsbedarf.“ christopher seif Sprecher der ÖBB

Die ÖBB reagierten auf die Beschwerde, führten Verbesserungsarbeiten samt neuerlicher Schienenschleifung durch – doch im Sommer war das Problem weiterhin vorhanden. Auf eine neuerliche Beschwerde folgte vor dem Jahreswechsel nochmals eine Überprüfung.

Laut ÖBB erwies sich der gemessene Vorbeifahrtspegel der Züge als unauffällig, wobei Unterschiede zwischen alten Güterwagen und leisen, neu umgerüsteten Modellen erkennbar sind. Dieser fahrzeugseitige Unterschied sollte sich 2024 mit Inkrafttreten des EU-Verbots für graugussgebremste Züge positiv auf die Lärmemissionen auswirken.

Erwartungsgemäß konnte auch eine Reduktion der Schienenoberflächenrauigkeit rund sechs Monate nach dem Schienenschleifen festgestellt werden. „Aufgrund der Messergebnisse sowie des guten Infrastrukturanlagenzustandes sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Handlungsbedarf“, heißt es seitens der ÖBB auf NÖN-Anfrage.

Die ÖBB betonen aber auch, dass nur die Anlagen und die eigenen Fahrzeuge bewertet werden können, die „zum größten Teil auf einem modernen Stand sind“: „Es sind aber auch, vor allem im Güterverkehr, viele andere EVUs (Anmerkung der Redaktion: Eisenbahnverkehrsunternehmen) mit nicht so neuem Material unterwegs – und diese fahrzeugseitigen Ursachen liegen außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs“, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Für die Anrainer, die der NÖN weiterhin über Quietschgeräusche berichten, wohl ein schwacher Trost: So sind es wohl noch rund 730 Nächte, in denen das Quietschen den Schlaf rauben kann.

