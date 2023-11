Musikerinnen aus dem Bezirk Melk im Finale

Die 13 Finalistinnen und Finalisten des zweiten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich stehen fest. Mit dabei: Lisi Dorn aus Pöchlarn und das Duo „Karonie“ – bestehend aus Stefanie Appenauer aus Schönbühel und Karoline Buchegger aus Purgstall. 25 Acts – aus über 100 Einreichungen – haben sich zuvor im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg der Jury des Wettbewerbes „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ gestellt.

Lisi Dorn beschreibt ihre Musik als „Bauchgefühlpop im Dialekt“ – sie schaffte es mit ihrer Single „Ka Ende“ ins Finale des Bewerbes. „Karonie“ setzt ebenso auf Gefühlvolles in ihrer Muttersprache. Das Duo macht schon seit vielen Jahren zusammen Musik, diesen Sommer veröffentlichten Appenauer und Buchegger ihre zweite Single „Wie es ist“. Lisi Dorn und „Karonie“ halten als Teil der Top 13 Einzug ins große Finale des Bewerbes, das am Dienstag, 7. November, in St. Pölten vor dem ORF-Landesstudio stattfinden wird. Dann geht's um den Sieg – beziehungsweise die ersten drei Plätze. Als Hauptpreis winkt eine Single-Auskoppelung aus dem kommenden Sampler-Album, denn: 2024 wird – wie schon beim ersten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Bewerb der Kultur.Region.Niederösterreich – eine CD mit den Beiträgen der Finalistinnen und Finalisten herausgebracht.