Kräftemessen auf den Donauwellen in Pöchlarn

Ein ereignisreiches Jahr liegt vor den Pöchlarner Florianis: Noch diesen Monat geht die Bezirksalarmzentrale (BAZ) in ihrem Feuerwehrhaus in Betrieb, im Mai starten die Feierlichkeiten für das große Jubiläum. Denn die Wehr der Nibelungenstadt feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen.

„Ja, wir haben dieses Jahr viel vor“, schmunzelt Kommandant Franz Albrecht. Anlässlich des „150ers“ ist Anfang Mai eine Festsitzung im Feuerwehrsaal samt Florianimesse geplant. „Die Festschrift ist so gut wie fertig zum Druck“, gibt Albrecht Einblick. Am Samstag, 30. Juli, wartet dann das Highlight: Die Pöchlarner Florianis sind die Gastgeber des diesjährigen Bezirkswasserdienstleistungsbewerbs. Die Vorbereitungen dafür laufen laut dem Kommandanten auf Hochtouren – und auch die Vorfreude ist schon groß. Denn dass der Wettbewerb heuer auf der Donau stattfindet, ist eine Besonderheit.

„Die Bewerbe in den vergangenen Jahren wurden an der Erlaufmündung abgehalten, seit 1987 sind wir heuer wieder an der Donaulände“, erläutert Albrecht. In der Nähe des Nibelungendenkmals wird das Festzelt aufgebaut werden. Apropos Festzelt: Eine Woche nach dem Bewerb steht dann das Feuerwehrfest – natürlich auch ganz im Zeichen des „runden Geburtstages – auf der Nibelungenwiese an. „Wir hoffen, dass alles stattfinden darf, wie wir es planen“, betont Albrecht.

