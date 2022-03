Gabriel Wurzer aus Nöchling: Vom Klassenzimmer auf den Ninja Parcours

Eine kräfteraubende, aber einzigartige Erfahrung – diese wollte auch der Mitterndorfer Gabriel Wurzer machen. Wie einige seiner Freunde und Studienkollegen vor ihm, wollte nun er den Versuch starten, ins große Finale einzuziehen. „Eine besondere Vorbereitung auf den Wettkampf habe ich aber nicht absolviert“, lacht Wurzer. Sport bekommt er ohnehin regelmäßig, denn er unterrichtet dieses Fach neben Physik an der Sportmittelschule in Yspertal. „Vor dem großen Auftritt steht Aufwärmen und die Besichtigung des Parcours am Programm, dann hat man Zeit, nervös zu sein. Speziell vor den Laufpassagen und Sprüngen hatte ich doch Respekt“, berichtet der Lehrer. Ob er den Parcours bezwungen hat, erfahren die Zuschauer am 14. März auf Puls4. Er selbst schaut die Sendung mit Freunden.

