Aus für „Nah&Frisch“ in Emmersdorf: Fragezeichen um Nahversorgung

Im Mai 2022 war in Emmersdorf Jubelstimmung angesagt. Kein Wunder, schließlich war eine neue Chefin für den „Nah&Frisch“-Markt im Ortskern gefunden. Zuletzt führte die Firma Kastner die Filiale selbst. Dass Silvia Schoberlechner den Nahversorger als selbstständige Kauffrau übernahm, wurde also bei der Eröffnung im Mai des Vorjahres groß gefeiert. „Dieses Haus war immer ein Kaufhaus und es ist schön, dass es so bleibt!“, sagte damals WK-Bezirksstellenleiter Andreas Nunzer. Kein Jahr später sieht die Sache allerdings gänzlich anders aus. Denn ob das Haus ein Kaufhaus bleibt, ist fraglich: Schoberlechner wird in den nächsten Wochen den „Nah&Frisch“-Markt zusperren.

„Es ist leider fix, dass sie aufhört. Die nächsten Wochen hat das Geschäft aber noch offen“, informiert Bürgermeister Richard Hochratner (Liste „Bürgernahes Emmersdorf“, kurz: BNE). Schoberlechner selbst wollte sich gegenüber der NÖN zur anstehenden Schließung nicht äußern. Hochratner indes holt – angesprochen auf die anhaltende Debatte – aus: Die Gemeinde habe sich stets um die Nahversorgung im Ort bemüht. „Wir haben die Zufahrt von der B3 ermöglicht und auch für den Parkplatz gesorgt. Nun stehen wir wieder einmal da und wissen nicht, wie es weitergeht“, schüttelt er den Kopf.

„Standortsicherung wurde uns zugesprochen“

In der Vorwoche kam es zu einem Gespräch zwischen Vertretern der Gemeinde, der Vermieterin, der aktuellen Chefin sowie der Firma Kastner. Wie der Ortschef betont, „liegt der Ball jetzt bei der Firma Kastner“: „Uns wurde die Standortsicherung zugesprochen. Wir haben bei diesem Gespräch innigst darum gebeten, eine Lösung zu finden. Wir wollen unbedingt das Geschäft.“ Wie das Unternehmen zur aktuellen Causa in Emmersdorf steht, ist ungewiss: Eine entsprechende NÖN-Anfrage wollte die Firma Kastner nicht kommentieren.

Abgesehen von den Fragezeichen rund um den „Nah&Frisch“ macht sich Bürgermeister Hochratner auch um den Genussladen Emmersdorf Sorgen. Seit März 2021 betreibt Fleischer Johannes Weitzenböck aus Münichreith-Laimbach mit seiner Familie den Hofladen auf Selbstbedienungsbasis auf einer Teilfläche des ehemaligen Gasthauses „Weißes Rössl“. „Dass sich die Emmersdorferinnen und Emmersdorfer einen solchen Regionalladen wünschen, hat damals sogar eine Umfrage ergeben. Dann ist er da – und die Leute nutzen das Angebot kaum“, spricht der Ortschef von einem „Auf und Ab“.

„Luft nach oben“ ortet Weitzenböck „auf jeden Fall“, er hält aber fest: „Es läuft nicht so schlecht, dass ich das Handtuch werfe.“ Spannend ist jedenfalls, dass Weitzenböck auch seit drei Jahren einen Regionalladen in Egelsee (Bezirk Krems) betreibt und „der wesentlich besser geht“ als jener in Emmersdorf. Warum das so ist, kann sich Weitzenböck zumindest teilweise erklären.

Winter ist „dürre Zeit“ in Emmersdorf

„Der Winter ist in Emmersdorf schwierig, weil die Touristinnen und Touristen fehlen. Die Frequenz könnte aber trotzdem auf alle Fälle mehr sein, immerhin ist gerade in der Pandemie der Wunsch nach regionalen Lebensmitteln gewachsen. Natürlich schauen die Leute wegen der Teuerung aber auch aufs Geld“, analysiert er. „Wir bemühen uns jedenfalls sehr“, resümiert Weitzenböck, „und sind überzeugt, dass es wieder bergauf geht.“

