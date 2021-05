Im Oktober vergangenen Jahres holte die Burg Plankenstein den ursprünglich für Mai angesetzten Mittelaltermarkt nach. Und am kommenden Wochenende ist es wiederum der Mittelaltermarkt, mit dem die Burg im Texingtal erstmals seit Oktober wieder ihre Pforten für Gäste öffnet.

„Es freut uns, dass wir wieder öffnen dürfen, wieder arbeiten dürfen und unsere Burg und das Gelände unseren Gästen zugänglich machen können“, sagt Burgherr Erich Podstatny. Corona-bedingt mussten sämtliche Veranstaltungen seit dem letzten Mittelaltermarkt abgesagt werden – vom Weihnachtsmarkt über die Silvesterfeierlichkeiten bis zu Whiskey-Verkostungen und Ostermarkt.

Markt öffnet für vier Tage seine Pforten

Los geht‘s am kommenden Freitag um 12 Uhr, am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag ist der offizielle Start dann jeweils um 10 Uhr, Sperrstunde ist an allen Tagen gemäß den Covid-Maßnahmen um 22 Uhr. Eigentlich wäre der Markt bereits eine Woche zuvor, vier Tage lang ab Christi Himmelfahrt am Donnerstag geplant gewesen. Da sich dies aber nicht mit den Öffnungsschritten ausging, musste Podstatny umdisponieren.

Nun sind es – mit dem neuerlichen Feiertag – wiederum vier Tage buntes Treiben. Und das bewusst.

„Gewandet“ oder nicht „gewandet“ gibt‘s am kommenden Wochenende wieder Spaß auf der Burg Plankenstein. Es warten zahlreiche Stände, Ponyreiten für Kinder, Pferdevorführungen, Spielleute und vieles mehr. Foto: Archiv/Bouda Archiv/Bouda

„Es ist ein gigantischer Aufwand, alles aufzubauen“, verweist Podstatny auf die 200 bis 300 Personen, die die verschiedensten Stände betreuen, und die umfangreichen Arbeiten – derzeit unterzieht man das Areal einem Gesamtputz.

Groß ist der Aufwand auch in Hinblick auf die Covid-Maßnahmen. Alle rund 25 Mitarbeiter werden seit dem vergangenen Frühjahr einmal pro Woche getestet, positiven Fall gab es bisher keinen.

Was die Besucher betrifft – Podstatny rechnet damit, dass sich maximal 300 Gäste gleichzeitig am Gelände befinden –, gibt es eine Registrierungspflicht, man darf der „Drei-G-Regel“ entsprechend nur nachweislich geimpft, getestet oder genesen kommen, im Eingangsbereich wird die Körpertemperatur gemessen und auf dem gesamten, 20.000 Quadratmeter großen Gelände gilt Maskenpflicht.