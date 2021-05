Leibens SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz bringt es auf den Punkt: „Es ist angerichtet. Von uns aus steht einer Badesaison wie im Vorjahr nichts mehr im Wege.“ Die Gemeinde Leiben hat das Freizeitzentrum in Weitenegg wieder auf Vordermann gebracht.

Am Muttertag gab es bereits regen Besuch, die Liegewiese war gut gefüllt. Endlich wieder frische Luft schnappen bei einem Picknick. Aber, so die Bürgermeisterin: „Jeder Besucher ist für sich selbst verantwortlich. Die Liegewiese und die anderen Anlagen, also auch die Spiel- und Sportplätze, werden von der Gemeinde gepflegt. Und das alles ist gratis.“

Das Freizeitzentrum in Kombination mit dem Donausee in Weitenegg zu Füßen der Ruine bietet einen kinder- und familienfreundlichen Badestrand. Dabei gibt es ein Buffet mit WC und Umkleidekabinen, Duschen, einen Tretbootverleih, Surfmöglichkeiten und einen Kinderspielplatz.