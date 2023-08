Zwei neue Fixtermine für Senioren im „Bleib Aktiv Tageszentrum“ Melk

Mit Juli 2023 können Seniorinnen und Senioren im „Bleib Aktiv Tageszentrum“ des Roten Kreuzes Melk wieder tratschen, Karten spielen oder diverse Aktivitäten unternehmen. Seit der Pandemie stand die Einrichtung, die bis dato nur einmal in der Woche geöffnet war, ruhig. Damit fiel auch ein Fixpunkt im Terminkalender weg. Auch Angela Schmied verschlug es an Dienstagen immer wieder in das Tageszentrum. Sie wohnt schon seit Jahren im darübergelegenen Seniorenwohnhaus. Die Freude über die Wiedereröffnung ist bei ihr deshalb besonders groß: „Es ist schon schön, wenn man wieder zusammenkommt“, erzählt sie.

Von nun an können der Dienstag und auch der Donnerstag im Kalender wieder rot angestrichen werden. Mit gleichem Ansatz und Angebot öffnet die Einrichtung wieder seine Pforten. Vergangenen Donnerstag wurde gemeinsam auf die Reaktivierung des Tageszentrums angestoßen.

Wiedereröffnung bot Chance zum Schnuppern

In Anwesenheit von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, ÖVP-Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser, RK-Bezirksstellenleiter Herbert Hruschka, RK-Bezirksstellenkommandant Gerhard Scheiber und RK-Bezirksstellengeschäftsführer Dominik Gruber wurde durch die Räumlichkeiten geführt. Anschließend luden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kaffee, Kuchen und Brötchen. Unter die Gäste aus Politik und Organisationen mischten sich auch acht Seniorinnen und Senioren. Einige von ihnen nutzten die Gelegenheit, um erstmals in das Tageszentrum zu schnuppern: „Ich war noch nie hier, ich bin gespannt wie es wird“, zeigt sich Josefa Will aus Loosdorf begeistert.

Josefa Will, Ingeborg Lein, Leopoldine Steininger und Angela Will (v. l.) tratschten über die künftigen, schönen Stunden im Tageszentrum. Foto: Schinagl

Den Dienstag und den Donnerstag möchte sie künftig hier verbringen, um mit anderen in Kontakt zu treten.

Bis zu 16 Seniorinnen und Senioren können im 250 Quadratmeter großen „Bleib Aktiv Tageszentrum“ betreut werden. Das Angebot richtet sich vor allem an jene, die keine „Rund-um-die Uhr-Betreuung“ benötigen und ihren Alltag selbstbestimmt gestalten wollen.