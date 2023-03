Cocktails und Tapas für Melker Lehrerinnen und Lehrer

Fabian Sautner und Gregor Walter drückten einst in der Musikmittelschule Melk die Schulbank − nun besuchten die beiden Melker Jungunternehmer (Sautner: Tastedillery, Walter: Kalmuck) ihre ehemalige Schule und kredenzten Cocktails und Tapas. Danach tüftelte man beim „Stammtisch der Lehrerinnen und Lehrer“ am Drehbuch für die große Musikgala zum Schulschluss in der Tischlerei Melk.

