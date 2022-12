Geringere Höhe bei WET-Bau in Melk

Werbung

Es war im Frühsommer, als es in der Wiener Straße Zoff um ein geplantes Wohnbauprojekt der WET gab. Anrainer störte dabei besonders, dass nach dem Grundstücksverkauf an den Wohnbauträger nachträglich die Bauklasse − auf eine Bauhöhe bis zu 14,5 Metern − geändert werden sollte. Der Gemeinderat vertagte den Punkt daraufhin in der Juli-Sitzung auf September − seither fand sich der Punkt aber nicht mehr auf der Tagesordnung.

Ist das Projekt damit gestorben? Nein, wie es vonseiten der Stadtgemeinde Melk heißt. Das Projekt wird aktuell auch neu aufgelegt. „Wir haben uns die Bedenken der Anrainer angeschaut und die Höhen beschränkt“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl. So soll die absolute Gebäudehöhe künftig maximal 13 Meter beinhalten, der erste Teil − abseits der Wiener Straße − liegt bei elf Metern. „Damit haben wir keine Bauklassen bei diesem Projekt, sondern Höhenvorgaben verordnet“, erklärt Strobl. Ab sofort kann das Projekt neuerdings auf der Stadtgemeinde begutachtet werden, womit Anrainer abermals die Möglichkeit auf eine Stellungnahme haben. Bei der WET laufen indes die Planungen für das Projekt weiter.

Auf Schiene befindet sich zudem ein weiterer WET-Bau. Ab dem Frühjahr sollen im Kasernenbereich 36 neue Wohnungen im Segment „Junges Wohnen“ entstehen. Die Bewohner müssen beim Einzug unter 35 Jahre alt sein. Es gelten die gleichen Richtlinien wie beim Bau auf der Postbreite.

