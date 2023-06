DNA-Analyse bestätigt: Wolf riss vier Schafe in Klein-Pöchlarn

Von den Gummistiefelschritten schrecken die Schafe auf. Nervös trampeln sie in ihrem Gehege hin und her. „Gaunz ruhig“, sagt Ferdinand Wallner, der Mann in den gelben Gummistiefeln. Vor Kurzem hielt er in diesem eingezäunten Bereich samt Holzunterstand im Klein-Pöchlarner Ortsteil Im Graben sechs Schafe. Nun sind es nur mehr zwei.

Ende April hat ein Wolf nächtens vier seiner Kamerunschafe gerissen. Dass es tatsächlich ein Wolf war, hat Wallner schwarz auf weiß. „DNA-Analyse“, sagt der 75-Jährige, als er das Schreiben auf seinem Handy präsentiert. Die Entschädigungszahlungen für die vier toten Schafe sind auch schon auf sein Konto geflossen: 200 Euro pro Tier. Ruhe lässt ihm der Vorfall deswegen aber keine.

Der 75-Jährige hängt an seinen Tieren – das merkt man auch. „ Sie sind meine Rasenmäher, sozusagen“, erzählt er. Die Schafe halten das Gras auf seinem Grund schön kurz. Wallner und seine Gattin wohnen eigentlich in Leiben, aber sie fahren jeden Tag zum Nebenbetrieb samt Wohnräumlichkeiten in Klein-Pöchlarn, genießen die Ruhe dort, es ist quasi ihr Sitz im Grünen. Neben den Schafen halten sie hier auch Esel „Pauli“. Für die Wallners sind es gewissermaßen Nutztiere mit Haustier-Status.

1,20 Meter hoher Zaun war kein Hindernis für den Wolf

Als der 75-Jährige an jenem Aprilvormittag zu den Schafen ging, dachte er erst, sie würden in der Wiese schlafen. „Der Widder hatte sich zu den toten Schafen gelegt“, erzählt Wallner. „Dieses Bild kommt mir jetzt noch in der Nacht unter.“ Eines der Tiere war – bis auf den Pansen und ein paar Knochensplitter – so gut wie aufgefressen. Der Wolf ist eben ein Raubtier. Und der 1,20 Meter hohe Zaun war für ihn kein Hindernis. „Ein elektrischer Zaun wäre wohl notwendig, aber ich bin 75 und halte ja nur ein paar Tiere“, sagt Wallner, wischt eine entsprechende Investition vom Tisch. „Ich werde wohl aufhören.“

Die Jagd auf die Schafe hinterließ Spuren auf dem hölzernen Unterstand im Gehege der Tiere. Foto: Denise Schweiger

Dass der Wolf die vier Schafe im Gehege riss – 100, 150 Meter von den Wohnräumlichkeiten der Wallners entfernt – sorge laut Johann Eder in der Region „durchaus für Beunruhigung“. Er ist Jagdaufseher im benachbarten Revier und machte sich selbst ein Bild vom Wolfsriss in Kein-Pöchlarn. „Nach dem Riss kam es noch zu zwei Wolfssichtungen in der Gegend“, erzählt er. Die Präsenz des Räubers im April und Mai mache sich nach wie vor bei Mensch und Tier bemerkbar: „Spaziergänger und Rehe sieht man hier keine mehr.“

Zur Ehrenrettung der Wölfe: Laut Expertinnen und Experten gehöre der Mensch bei normalem Verhalten nicht in ihr Beuteschema, sie sind generell sehr scheue Tiere. Biologe, Verhaltensforscher und Autor Kurt Kotrschal ist Mitbegründer des Wolfforschungszentrums in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) und betonte im NÖN-Interview im März, dass „Wölfe dann gefährlich sind, wenn die Bedingungen schlecht sind, wie bei Krieg, wildleeren Wäldern, Tollwut“: „Da ist die Begegnung mit einem Wildschwein unter Umständen wesentlich kritischer.“

Region Mank: Video von angeblicher Wolfssichtung macht die Runde

Anfang 2018 wurde der erste Wolf im Bezirk auf Wildkameras in Heiligenblut und Eitental gesichtet. „Nicht alle Sichtungsmeldungen erreichen uns, im Bezirk Melk ist uns lediglich ein weiterer landwirtschaftlicher Riss aus 2020 in Spielberg bekannt – dieser wurde ebenfalls entschädigt“, informiert Hans Grundner von der Abteilung Forstwirtschaft des Landes Niederösterreich. Seit der Wiederbesiedelung Niederösterreichs durch Wölfe werden regelmäßig Risse an Wildtieren – Rotwild, Rehwild und Schwarzwild - registriert, vereinzelt auch an landwirtschaftlichen Nutztieren. „Nachdem die Anzahl der Wölfe kontinuierlich ansteigt, werden auch weiterhin Risse stattfinden“, sagt Grundner.

