Wolf spazierte an Bauarbeitern vorbei

Derzeit tauchen vermehrt Aufnahmen von Wildkameras auf, die einen Wolf bzw. Wölfe in den Gemeindegebieten von Marbach und Maria Taferl bei Streifzügen zeigen.

Wolfssichtung auf der Wiese eines landwirtschaftlichen Betriebs in Auratsberg. Foto: Privat

Die jüngste Sichtung erfolgte auf der Wiese von FPÖ-Vize Manfred Mitmasser in Auratsberg (Marbach). Jagdleiter Michael Riegler sieht keinen Grund zur Panik und geht davon aus, dass es sich um ein einzelnes Tier handelt. „Bis jetzt hat der Wolf lediglich Rehe gerissen“, berichtet er. Derzeit wird dieser Wolf aus Sicht der Jägerschaft jedoch nicht als problematisch eingestuft.

„Allerdings wurde er auch bereits tagsüber auf einer Baustelle in Obererla gesichtet. Bleibt zu hoffen, dass er nicht die Scheu vor den Menschen verliert“, führt Riegler aus. Deshalb sei es wichtig, dass Wolfssichtungen an die zuständige Bezirkshauptmannschaft oder einen Jäger vor Ort gemeldet werden. „Nur so können wir die Tiere unter Beobachtung halten“, erklärt Riegler.

