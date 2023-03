Jauerling: Pistenspaß bis Mitte März

Aufgrund der Wetterlage musste zuletzt am Jauerling der Liftbetrieb eingestellt werden. Nun sind Schnee und Kälte zurückgekehrt. Daher ist die Skiarena seit Mittwoch, 1. März, abzwölf Uhr wieder in Vollbetrieb. Am Donnerstag ist bereits ab neun Uhr geöffnet, Freitag von zwölf bis 16.15 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von neun bis 16.15 Uhr. Flutlichtskifahren geht ausnahmsweise in der ersten Märzwoche von Mittwoch bis Samstag von 18 bis 21 Uhr. Danach wöchentlich am Freitag.

Am Wochenende findet am Samstag der NÖ Familienskitag statt, am Sonntag ein Sunrise Expierence ab 7 Uhr.

