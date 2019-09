Wenige Tage vor der Nationalratswahl fällt in der Bezirkshauptstadt der ungewollte Startschuss für die Gemeinderatswahl im Jänner. Im Mittelpunkt dabei: FP-Gemeinderat und Stadtparteichef Thomas Gruber! Nachdem VP-Bürgermeister Patrick Strobl, VP-Fraktionsobfrau Ute Reisinger und SP-Stadtrat Jürgen Eder aufgrund seiner Facebook-Likes für neonazistische Symbole wie die „Schwarze Sonne“ und die „Irminsul“ seinen Rücktritt gefordert haben, holt dieser jetzt zum Gegenschlag aus!

Der NÖN übermittelte er ein Bild, wo Vertreter von Grünen und SPÖ gemeinsam mit dem kosovarischen Konsul Imer Lladrovci aus Stuttgart und dem albanischen Botschafter in Österreich, Roland Bimo, vor einer Fahne der UCK („Befreiungsarmee des Kosovo) posieren. Entstanden ist das Foto Mitte September bei der Abschlussveranstaltung der Olimpiada, einem Melker Verein, der sich vor allem für die Verständigung der Kulturen einsetzt.

Einmal im Jahr organisiert dieser auch die Olimpiade, ein Event mit albanischen Kindern aus Europa, die nach Melk kommen, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen. „Gemeinderäte von SPÖ und Grünen posieren vor der Flagge der paramilitärischen Organisation UCK, deren Taten vor dem Gerichtshof in Den Haag behandelt werden, etwa wegen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen“, ist Gruber erzürnt.

"Freiheitskämpfer, keine Kriegsverbrecher"

Nachdem er mit Rücktrittsforderungen konfrontiert war, spielt er den Ball nun zurück an VP-Bürgermeister Patrick Strobl: „Wenn er schon zu Rücktritten auffordert, dann soll er am linken Auge nicht blind sein und hier tätig werden.“ Er hinterfragt auch, warum solche Veranstaltungen im Melker Stadtsaal überhaupt geduldet werden.

Der Verein Olimpiada betont auf NÖN-Anfrage, dass die Vorwürfe der FPÖ absurd sind. „Am Bild sind Fehmi und Xheva Lladrovici. Das sind Freiheitskämpfer, keine Kriegsverbrecher. Sie haben für das Volk gekämpft“. Laut dem Verein ist das Plakat in Melk aufgehängt worden, da es sich um Angehörige des Konsuls aus Stuttgart handelt.

Eine NÖN-Recherche ergab, dass es sich bei den beiden Personen um eine Art Nationalheilige im Kosovo handelt, die 2008 vom damaligen Präsidenten Fatmir Sejdiu zu Helden des Kosovo erklärt wurden. Beide sind in diversen Liedern und Versen besungen, der kroatische Staat ehrte die Familie Lladrovci mit einer Goldmedaille, die Kosovo-Post gab 2014 eine Briefmarke heraus.

„ Symbole der NSDAP fallen unter das Verbotsgesetz, auch die ,Schwarze Sonne‘. Diese Zeichen werden bewusst gesetzt.“ Emmerich Weiderbauer

Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer, einer der beiden Mandatare auf dem Foto, betont, dass der Verein an diesem Tag ein Familien- und Sportfest am Geländer der Stiftsportanlage mit Unterstützung des Stiftes organisiert hat. „Mir wurde mitgeteilt, dass die Flagge an den 21. Jahrestag der Ermordung der abgebildeten Personen erinnert. Mehr weiß ich darüber nicht“, meint Weiderbauer. Er verweist aber auch auf die beiden anwesenden Botschafter: „Wenn zwei Botschafter eines Landes anwesend sind, ist davon auszugehen, dass die österreichischen Gesetze und die Verfassung befolgt werden.“

Der Grünen-Bezirksobmann will die Causa nicht auf eine Stufe mit den Vorfällen der FPÖ stellen. „Der große Unterschied ist: Die österreichische Verfassung ist eindeutig anti-nationalistisch, das heißt, sämtliche Symbole der NSDAP fallen unter das Verbotsgesetz, auch die ,Schwarze Sonne‘. Diese Zeichen werden bewusst als Codes gesetzt.“ Und direkt in Richtung Gruber: „Ich werde sicher kein Problem haben der Bevölkerung gegenüber zu behaupten, dass ich als Grüner mit einer paramilitärischen Organisation nicht zu tun hatte und habe. Gruber und die FPÖ müssen sich allerdings gefallen lassen aufgrund der nicht enden wollenden „Nazirülpser“ ins ganz rechte Eck gestellt zu werden.“

Bei der SPÖ betont man, dass es sich beim Fest der Olimpiada um kein politisches Fest gehandelt hat. „Der Sport und das Verbindende standen im Mittelpunkt“, sagt Emminger, und: „Ich war bei der Abschlussveranstaltung mit vielem Menschen im Gespräch. Beim Foto bin ich kurz hinzugekommen und habe nicht auf den Hintergrund geachtet. „Ich bin aber überzeugt, dass Organisator Uke Hallilaj, nichts mit paramilitärischen Organisationen zu tun hat.“

Strobl, der selbst bei der Eröffnung der Veranstaltung vor dem UCK-Plakat seine Eröffnungsrede hielt, betont gegenüber der NÖN: „Im Stadtsaal gab es das Abschlussfest und die Siegerehrung. Es hat dort keine bösen Gedanken gegeben.“