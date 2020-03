Die wahren Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft werden zwar erst in Wochen zu bemerken sein, einige Firmen im Bezirk spüren aber bereits jetzt die Folgen. So etwa der Ybbser Metallbetrieb Schaufler. Dort ist bereits das Materialaufkommen im Bereich Eisenschrotte und Nichteisenmetalle massiv zurückgegangen. Derzeit gibt es zwar noch genügend Arbeit im Bereich der Sortierung und Aufbereitung, die Situation wird aber täglich neu bewertet.

Komplett zum Erliegen gekommen ist dafür der Export von Schrotten, vor allem Eisenschrotten, ins vom Coronavirus besonders hart getroffene benachbarte Italien. Grund dafür sind die Schließungen der Stahlwerke in Oberitalien. Derzeit kann nur in Österreich Material geliefert werden.

„Ab diesem Zeitpunkt verkaufen wir keine Produkte mehr. Die Folgen sind nicht abzuschätzen.“ Martin Mayer, Ardex, Loosdorf

Schaufler-Geschäftsführer Paul Losbichler betont auch, dass Lieferungen von Baustahl aus Italien unterbrochen seien: „Hier wird es sicherlich bald zu Engpässen kommen.“ Eine ähnliche Situation erwartet Losbichler auch für Tschechien, Polen und die Slowakei. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen versucht Losbichler positiv zu denken: „Wir harren aufmerksam der Dinge, die auf uns zukommen, und sind positiv gestimmt, die Krise zu bewältigen.“

Mitarbeiter der Firma Schaufler mit der Möglichkeit eines Home Office werden angehalten, dieses entsprechend zu benützen. Mit Montag ist auch der Ankauf von Schrott von privaten Personen eingestellt. Bei der Anlieferung an die Schmelzwerke wird großer Wert darauf gelegt, dass es nur zu geringem persönlichen Kontakt kommt.

Aktuell noch stabil ist die wirtschaftliche Entwicklung bei der Loosdorfer Firma Ardex. „Großprojekte laufen momentan noch ohne nennenswerte Verzögerungen. Der Coronavirus hat derzeit noch keine Auswirkungen auf unsere Lieferfähigkeit. Wir rechnen aber mit Einbußen“, betont Unternehmenssprecher Martin Mayer. Mit dem Erlass der Regierung, ab Montag Geschäfte, die keine Waren für den täglichen Bedarf verkaufen, zu schließen, rechnet man bei Ardex mit drastischen Folgen.

„Ab diesem Zeitpunkt verkaufen wir keine Produkte mehr. Die Folgen sind nicht abzuschätzen“, betont Mayer. Dienstreisen sind derzeit auf das absolut notwendige Maß innerhalb Österreichs reduziert. „Derzeit befindet sich keiner unserer Mitarbeiter im Ausland. Von Reisen in andere Länder nehmen wir Abstand“, meint Mayer. Um die Kontakte im Unternehmen zu reduzieren, werden Urlaube und Überstunden abgebaut.

Bei Stora Enso in Ybbs hat man bereits nach dem Ausbruch des Coronavirus in China reagiert und Dienstreisen ausgesetzt. „Aus diesem Grund befinden sich derzeit auch keine Mitarbeiter im Ausland, die zurückgeholt werden müssen“, sagt eine Unternehmenssprecherin gegenüber der NÖN. Aktuell wird die Lage sehr genau beobachtet, und die Mitarbeiter über die neusten Entwicklungen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen informiert. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die derzeitigen Entwicklungen nicht absehbar. „Wir treffen bereits jetzt logistische Vorbereitungen, falls es in Zukunft zu Engpässen beim Transport kommen sollte“, heißt es bei Stora Enso.