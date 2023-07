IMC Electric: Mehr als 30 Mitarbeiter zittern um ihre Jobs

Im vergangenen April verunglückte der Eigentümer und Geschäftsführer der IMC Electric GmbH in Ruprechtshofen auf tragische Weise tödlich in Salzburg (die NÖN berichtete). Er stürzte im Kranzbachgraben (Dorfgastein) bei der Suche nach seinem Hund ab. Der nach seinem Tod vom Gericht bestellte Not-Geschäftsführer führte das Unternehmen danach knapp zwei Monate weiter und meldete Ende Juli jetzt ein Insolvenzverfahren beim Landesgericht St. Pölten an.

Als Schuldnervertreter wurde David Leisch engagiert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Montage. Aktuell werden noch der Stand der Gläubiger und die Höhe der Verbindlichkeiten geprüft. Laut Leisch ist davon auszugehen, dass die Überschuldung jedenfalls im sechsstelligen Euro-Bereich liegt.

Bereits im Juni konnten den Mitarbeitern der Lohn für Juni sowie die Urlaubsgelder nicht mehr ausbezahlt werden. Ebenso wird der Lohn für Juli vom Insolvenzfonds bezahlt. „Eine Weiterführung des Betriebs ist eher unwahrscheinlich“, gibt Leisch zu bedenken. Nähere Details dazu kann der Schuldnervertreter aber erst verkünden, sobald mit dem vom Gericht bestellten Masseverwalter eine Strategie überlegt worden ist.