Schließungswelle im Bezirk Melk geht weiter

Zahlreiche Unternehmen stehen in der Region zum Ende des Jahres 2022 vor dem kompletten Aus − einzig der Weitentalhof in Am Schuß im Gemeindegebiet von Weiten hat einen neuen Besitzer, der versucht, das Gasthaus weiterzuführen. „Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest“, betont der Käufer AMHotelbetriebs GmbH mit Geschäftsführer Günter Aigner. Vordringlich ist die Suche nach Personal dafür: „Wir setzen alles daran.“ Bei einigen anderen Firmen sieht es mit dem Fortbestand schlecht aus.

Weitentalhof. Der Weitentalhof wurde bereits 1529 als „Wirtshaus zur Burg“ genannt. Im Jahre 1968 kaufte die Familie Weitzenböck das Haus, das dann im Jahre 1999 von Tochter Sabine Fuchs übernommen wurde. Grund des jetzigen Verkaufes: Generationswechsel und der zunehmende Personalmangel. Sabine Fuchs erklärt: „Die Entscheidung zum Verkauf war schwer und wir hoffen, dass es weitergeht.“ Letzter Öffnungstag ist am 18. Dezember. Was beim Haus bleibt, sind die Lamas, die Gatte Johannes weiter betreuen wird. Sie selbst wird bis zu ihrer Pension in drei Jahren im Sommer das Freibad in Weiten betreuen.

„Josy’s Schenke“. Ähnlich sieht die Lage in „Josy’s Schenke“ in Würnsdorf (Gemeinde Pöggstall) aus. Es gab keine Nachfolge und eine Vermietung war nie angedacht. Josef Haider ist schon seit drei Jahren in Pension, jetzt folgt ihm seine Gattin Waltraud nach, die den Kochlöffel an den Nagel hängt. Josef Haider: „Das große Plus in unserem Haus ist der Zusammenhalt der Familie.“ Das Haus gibt es seit 1860 als Wirtshaus, das im Jahre 1956 in den Familienbesitz überging und 1980 an die jetzigen Besitzer. Abgehen wird in Würnsdorf und der Gemeinde der Saal, der 150 Personen fasst. Rückblickend betont Josef Haider: ,,Wir haben in all den Jahren vieles richtig gemacht.“ Als größten Erfolg nennt er die Brunches und die Qualität über Jahrzehnte hinweg.

Goldschmiede Kamleithner. Keine wirtschaftlichen Gründe, sondern eine Verbesserung der Lebensqualität ist der Beweggrund von Goldschmiedin Andrea Kamleithner-Garschall: „Der Wohnort von meinem Gatten Peter Garschall und mir ist Blindenmarkt und dorthin verlegen wir unser Geschäft. Seit 17 Jahren pendeln wir tagtäglich nach Pöggstall.“ Kamleithner-Garschall nimmt sich von Jänner bis Oktober 2023 eine Auszeit von ihrer beruflichen Tätigkeit, um sich in diesem Zeitraum mit Studienreisen im In- und Ausland weiterzubilden, aber auch, um ihren privaten Horizont zu erweitern.

Zahnarzt Dostal. Altersbedingt beendet Zahnarzt Hannes Peter Dostal seine ärztliche Betreuung in Raxendorf. Seit 2002 betreibt er diese Ordination, zuvor war er Anästhesist in einem Krankenhaus. Dostal: „Die letzte Ordination ist am 14. Dezember.“ Wie es weiter mit der zahnärztlichen Versorgung aussieht, steht derzeit in den Sternen. „Es gibt eine Ausschreibung für einen Nachfolger.“ ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger sieht in dem Abgang „einen schweren Verlust. Wir hoffen, dass sich für die voll ausgestattete Praxis wieder ein Zahnarzt findet.“

