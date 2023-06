Inning: Erweiterung für Betriebsgebiet nahe Westautobahn

In seiner jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedete der Hürmer Gemeinderat eine Resolution bezüglich Schwellenwert-Verordnung nach dem Bundesvergabegesetz 2018. Diese ist – nach neuerlichem Erlass – bis Ende des Jahres gültig.

Wird diese seitens des Justizministeriums nicht verlängert, dürften Gemeinden keine Aufträge mehr bis 100.000 Euro – wie bisher – vergeben. Für Bürgermeister Johannes Zuser (ÖVP) ist dies aber gerade für die kleinen und mittleren Betriebe in der Region wichtig, um die Arbeitsplätze in der Region zu sichern. „Wird das nicht geändert, müssen wir österreichweit ausschreiben. Kleine Betriebe sind aber oft nicht so aufgestellt, dass diese hier mitmachen können. Für die Gemeinde ist es ein wichtiges Instrument für die regionale Wertschöpfung“, betont der Bürgermeister auf NÖN-Anfrage.

Gute Nachrichten gibt es indes vom Betriebsgebiet in Inning. Nachdem das Transportunternehmen Höfler einen Teil der restlichen Fläche gekauft hat, stehen aktuell nur mehr 3.000 Quadratmeter zur Verfügung. „Wir sind dabei, weitere Grundstücke zu erschließen und das Betriebsgebiet zu erweitern“, informiert Zuser.