„Wir 4“ gründen Wirtschaftspark im Bezirk Melk

Es war im Jahr 2018, als Stiftsabt Georg Wilfinger und Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) ankündigten, entlang der Melker Südspange ein neues interkommunales Betriebsgebiet zu gründen. Ganz so schnell, wie Strobl sich die Entwicklung des rund acht Hektar großen Betriebsgebietes vorstellte, ging es aber dann nicht. Die insgesamt dreijährige Planungsphase wurde durch die Coronapandemie ordentlich gebremst − einige Gemeinden wie Emmersdorf und Schönbühel-Aggsbach sprangen ab.

Am Montag war es dann aber soweit und Strobl konnte gemeinsam mit den Bürgermeistern der teilnehmenden Gemeinden Schollach (Walter Handl), Zelking-Matzleinsdorf (Gerhard Bürg) und St. Leonhard (Hans-Jürgen Resel, alle ÖVP) sowie Ecoplus-Geschäftsfeldleiter Investorenservice, Andreas Kirisits, das künftige Entwicklungsprojekt vorstellen. Offiziell lautet der Name des neuen Wirtschaftsparks „Gemeindeverband Wirtschaftskooperation Region Melk“ − Kurzfassung: „Wir 4“ in der Region.

Mehr Arbeitsplätze für die Region

„Das Betriebsgebiet soll regionale Arbeitsplätze schaffen, wovon die gesamte Region profitiert. Wir gehen den Weg der Zusammenarbeit und verhindern damit auch, dass es zu einem Verdrängungswettbewerb und mehr Versiegelung kommt“, sieht Strobl zahlreiche Synergieeffekte. Aufgeteilt werden Einnahmen und Kosten nach einem bestimmten Schlüssel. So hält die Stadtgemeinde Melk 50 Prozent, St. Leonhard 30 Prozent und die beiden anderen Gemeinden jeweils zehn Prozent.

Den Vorteil für die teilnehmenden Gemeinden zitiert Bürgermeister Bürg wie folgt: „Das neue Raumordnungsprogramm macht es für kleinere Gemeinden praktisch unmöglich, ein Betriebsgebiet zu gründen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit Melk zusammen und ich freue mich über die Bereitschaft der Zusammenarbeit beim Betriebsgebiet.“

Amtskollege Handl erhofft sich durch das Betriebsgebiet aber nicht nur Einnahmen, sondern auch zusätzliche Ansiedelungen in den Gemeinden: „Die Leute müssen weniger pendeln und sparen dadurch Zeit.“ In St. Leonhard gibt es zwar aktuell laut Ortschef Resel ein Betriebsgebiet für die Zukunft − mit dem neuen Projekt erwartet er sich aber größere Player in der Wirtschaft und dadurch weitere Einnahmen für die Gemeinde.

Interessenten für die Grundstücke entlang der Südspange – der Hochleistungstunnel der ÖBB wird dabei nicht überbaut – gibt es bereits. Möglicher Start des ersten Projekts ist bereits 2023.

