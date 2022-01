Stora Enso: Bewegung bei Werksumbau in Ybbs

Bereits im Sommer 2019 evaluierte der finnisch-schwedische Konzern Stora Enso eine mögliche Produktion von Leimbindern am Produktionsstandort Ybbs. Die geplante Expansion in Ybbs erhöht die Produktionskapazitäten für Leimbinder um jährlich rund 60.000 m². Das neue Produkt würde vorrangig bestehenden Kunden aus dem Bereich Building Solutions als Gesamtlösung zusammen mit CLT (Brettsperrholz) und LVL (Furnierschichtholz) angeboten und verkauft werden.

Ein Jahr später stellte der Ybbser Gemeinderat für die mögliche Erweiterung seine Weichen und gab eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Für die Erweiterung fasste das Unternehmen ein Grundstück südlich der Rotkreuz-Dienststelle aus. Eigentümer der benötigten Grundstücksflächen sind derzeit die Stadtgemeinde Ybbs, der Bürgerspitalfonds sowie die Pfarre Ybbs. Dazwischen kam Corona und die Machbarkeitsstudie verzögerte sich. Noch im Sommer 2020 wurde als Baubeginn für das, laut ersten Informationen, zwischen 30 und 40 Millionen Euro teure Projekt vom Konzern das Jahr 2022 angestrebt. Ein Start, der derzeit nicht mehr realistisch ist.

„Es braucht Maßnahmen, um der Versiegelung entgegenzuwirken.“ ulrike schachner SPÖ-Stadtchefin

In der Ybbser Gemeinderatssitzung gab es allerdings wieder Bewegung für das Projekt. So beschloss man die Änderung des Flächenwidmungsplans. Laut NÖN-Informationen plant der Konzern die Werkserweiterung am bestehenden Parkplatz direkt am Werksgelände. Der Parkplatz soll dafür auf das ursprünglich vorgesehene Grundstück wandern. Der Beschluss erfolgte allerdings nicht ohne Diskussionen. So ist für FPÖ-Gemeinderat Andreas Reithner die Erweiterung zwar „machbar“, allerdings drängt er auf Auflagen seitens der Stadt – und stimmte auch gegen die Umwidmung: „Es braucht Maßnahmen, um der Versiegelung entgegenzuwirken. Zumindest die Auflage von Pflastersteinen, wo Grün wachsen kann, sollte Bedingung sein.“

Bei der ÖVP ist man sich der Problematik der Flächenversiegelung bewusst. „Stadtentwicklung und Flächenversiegelung beißen sich leider oft“, meint ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer. SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner betont, dass die Umwidmung sehr wohl an Bedingungen geknüpft ist: „Die Umwidmung ist an die Bedingung geknüpft, dass ein genehmigungsfähiges Verkehrskonzept erstellt wird.“

Derzeit kein Kommentar vonseiten der Firma

Seitens des Konzerns will man den Projektstand samt Verzögerung nicht kommentieren. Es gibt dazu keine Neuigkeiten. „Wenn es etwas dazu zu kommunizieren gibt, werden wir das tun“, sagt eine Sprecherin von Stora Enso.

