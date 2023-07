Bald Ende für „Exil“ der Raxendorfer Schüler: Hat an nichts gemangelt

Wo früher das Tanzbein geschwungen wurde, gesellige Runden im Gasthaus Karl unterwegs waren, da eroberte im Vorjahr die Volksschule das mittlerweile stillgelegte Wirtshaus. Nach den Umbauarbeiten, bei denen die Gemeinde selbst fleißig mithalf, wurden beim Karl-Wirt aus Gasträumen Klassenzimmer. Anfangs von einigen belächelt, wurde das Provisorium dann sehr gut angenommen.

Schulleiterin Birgit Grossinger im Rückblick: „Es hat uns an nichts gemangelt, außer der fehlende Turnsaal. Dies wurde durch viel Bewegung in der Natur, der Jahreszeit entsprechend, kompensiert.“ Derzeit wird fieberhaft an einer Lösung für das kommende Jahr in der „Wirtshaus-Schule“ gearbeitet.Und die Leiterin weiter: „Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt, der Schulbetrieb war in keinster Weise eingeschränkt. Die Klassen waren den Umständen entsprechend adaptiert, nur in meinem Büro gab es kein Fenster. Im nächsten Jahr wird es ein wenig knapp, da die Schülerzahl im Steigen ist. Und im Schuljahr 2024/2025, wo wir wieder im neuen Gebäude sein werden, steigt die Zahl der Schüler nochmals an.“

Eine nette Episode hat Grossinger auf Lager: „Als einmal ein Buchstabenfest auf dem Programm stand, stellte sich die pensionierte Gastwirtin mit einer Buchstabensuppe ein.“ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger sieht in einer kurzen Verzögerung beim Bau keine Probleme in der Einhaltung der Bauzeit. Regen- und Grundwasser waren die Ursache, dass man 14 Tage „hinten“ ist. Derzeit werden die Außenmauern errichtet, die Dachgleiche ist für Anfang September vorgesehen. Im Sommer wird schon über die Außengestaltung nachgedacht und dann beginnt auch die Sanierung des Turnsaales.Und ein ganz wichtiger Termin steht auch schon fest: am 31. August 2024 soll die offizielle Eröffnung stattfinden.