In seinem Brotberuf ist der designierte SPÖ-Stadtparteichef und Gemeinderat John Haas Psychologe. Als Erster im deutschsprachigen Sprachraum befasste sich John im vergangenen Jahr in Buchform mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die menschliche Psyche. „Schon jetzt kann festgehalten werden, dass die Covid-19-Pandemie tiefe Spuren auf allen Ebenen menschlichen Handelns und Empfindens hinterlassen hat“, schreibt Haas in „Covid-19 und Psychologie - Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie“ aus dem Springer-Wissenschaftsverlag.

Das Buch schlug in der wissenschaftlichen Szene ein: Mit mehr als 26.000 Lesern ist das Werk der bisherige wissenschaftliche Bestseller bei Springer. „Mit dem Buch wollte ich den Leuten vor Augen führen, wie sich die aktuelle Pandemie auf die menschliche Psyche auswirkt. Ich habe dabei versucht, möglichst objektiv zu arbeiten“, freut sich Haas über den Bucherfolg. Anderes als viele andere Psychologen sieht er dabei Kinder und Jugendliche nicht als größte Opfer. „Durch die Pandemie werden langfristig zehn Prozent aller Menschen psychische Probleme haben. Am häufigsten betroffen sind Menschen zwischen 20 und 40 Jahren.“