Seit Samstag fehlt von dem 15-jährigen Mädchen jede Spur. Die Mutter des aus Pöchlarn stammenden Teenager machte bereits eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Das Mädchen war mit einer schwarzen Jacke, Sporthosen und Turnschuhen bekleidet. Laut Zeugen ist sie zum letzten Mal in St. Pölten im Café Central gesehen worden.

Ihre Mutter samt Familie ist am Boden zerstört und würde sich über ein Lebenszeichen freuen. Via Social media wird sie ebenfalls in diversen Gruppen gesucht.