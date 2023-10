Tag der Bodenfruchtbarkeit: Maßnahmen für besseres Klima

Die Woche der Landwirtschaft steht in Melk ganz im Zeichen des Klimaschutzes und der Förderung der Bodenfruchtbarkeit. In Kooperation mit dem Verein Boden.Leben lud die Bauernkammer Melk zum „Umbacher Tag der Bodenfruchtbarkeit“ nach Nölling (Dunkelsteinerwald).

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Veränderungen der klimatischen Bedingungen und den Möglichkeiten in der Flächenbewirtschaftung diesen Umständen entgegenzuwirken. Bei der Veranstaltung erinnerte die Bauernkammer daran, dass der Anstieg der Hitzetage und Extremwetterereignisse extrem fordert. So sind die Bodenfruchtbarkeit und die Biodiverstität durch den Wasser- und Nährstoffhaushalt, die Bodendurchlüftung und die Bodenstruktur maßgeblich beeinflusst.

Mit Zwischenfruchtbegrünungen wird der Boden vor Hitze, Austrocknung und Erosion geschützt und im Boden verfügbare Nährstoffe werden gebunden. Die Ergebnisse von wissenschaftlich begleiteten Versuchen über die Wirkungen von verschiedenen Begrünungen auf den Boden und die Ackerkulturen präsentierte Jan Hendrik Schulz von der Deutschen Saatzuchtvereinigung. Um die komplexen Vorgänge im Boden nachvollziehen zu können, bedarf es noch viel Forschung und praktischer Versuche. Aber auch verschiedene Anbaumethoden, von der Minimalbodenbearbeitung bis zur Direktsaat und die Aussaat von Begrünungen in den Kulturpflanzenbestand mittels Drohne, wurden vorgestellt und in der Praxis vorgeführt. Diese verschiedenen ackerbaulichen Möglichkeiten sind Maßnahmen zum Schutz vor Erosion und der Gewässer. So wurden in Niederösterreich in diesem Jahr bereits über 125.000 Hektar Ackerfläche als Brache oder mit erosionsminderden Anbauverfahren bestellt. Ebenfalls verpflichten sich über 80 Prozent der niederösterreichischen Bauern freiwillig zu strengeren Umweltauflagen und leisten so einen Beitrag zum Klimaschutz.