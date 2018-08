Im Bezirk Zwettl ist Feuer am Dach: Allein in den letzten Wochen verzeichneten Landwirte mehr als 20 Risse von (zaungesicherten) Schafen. Dass sich der Wolf auch dem Melker Bezirk nähert, weiß man spätestens seit den ersten Wildkamera-Aufnahmen zu Jahresbeginn. Momentan sorgt ein Bild von einem Wolfsrudel in den sozialen Netzwerken für Aufregung. Laut manchen Usern wurde es im Bereich der Ysperklamm aufgenommen. Dabei dürfte es sich allerdings um eine Falschmeldung handeln.

„Wir haben nachgeforscht. In Yspertal wurden noch keine Wölfe gesehen. Das falsche Bild wurde in unserer Gemeinde aber mehrfach weitergeschickt“, erzählt VP-Bürgermeisterin Veronika Schroll. Lediglich ein Wolf wurde vor Monaten auf einer Wildkamera gesichtet. „Wenn es aber wirklich einmal so weit ist, fühle ich mich nicht mehr wohl“, sagt die Landwirtin.

Dabei sorgt sie sich vor allem um ihre 60 Rinder auf der Weide. „Ein Weidezaun bietet bei einem Wolfsrudel keinen Schutz. Sobald bei uns ein Tier gerissen wird, höre ich mit der Weidewirtschaft auf“, zieht sie schon jetzt Konsequenzen.

Vergrämung des Wolfes durch Schreckschüsse

„Diese Stimmung wandert Richtung Melk. Die Leute haben zunehmend Respekt vor dem Thema.“Georg Strasser, Bauernbund-Präsident

Bei der Landwirtschaftskammer Österreich liegt aktuell eine Petition auf, die eine Anpassung der EU-Richtlinie zum Abschuss des Wolfes in Gefahrensituationen fordert. „Bevor auf europäischer Ebene nichts passiert, können dahingehend auch bei uns keine Entscheidungen getroffen werden“, erklärt Bezirkskammer-Obmann Johannes Zuser. Eine weitere Maßnahme, die vom Land NÖ ergriffen wurde, ist die Vergrämung des Wolfes durch Schreckschüsse. „Das ist schon ein richtiger Schritt, aber noch lange nicht die Lösung des Rätsels“, meint Zuser.

Aber nicht nur die Landwirte müssen zittern, der Kammerobmann ortet durch die Angst vor dem Wolf auch Einbußen im heimischen Tourismus. „Der Zusammenhang mit dem Tourismus ist ein besonders starker. Die Stimmung in der Bevölkerung fängt jetzt zu kippen an“, sagt auch Bauernbund-Präsident Georg Strasser. In den Bezirken Zwettl und Gmünd wurden auch schon Veranstaltungen „aus Sicherheitsgründen“ abgesagt. Der Bauernbund-Chef kennt die Empörung der Landwirte, die sich nach den ersten Rissen im Waldviertel breitmacht. „Diese Stimmung wandert Richtung Melk. Die Leute haben zunehmend Respekt vor dem Thema“, weiß Strasser.

Dass schon seit dem Frühjahr immer wieder Wölfe in der Region um Pöggstall gesichtet werden, ist kein Geheimnis. Neben Fake-Bildern machen auch Gerüchte über erste Schafsrisse die Runde. „Davon ist uns nichts bekannt“, beruhigt Zuser. Fakt ist allerdings, dass die Auswirkungen, die das neuerliche Aufkommen der Wölfe im Bezirk mit sich bringt, nicht abschätzbar sind.