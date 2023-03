Spenden gehen direkt nach Indien

Mit etwas Verspätung kam es zuletzt im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes in der Pfarrkirche in Loosdorf zur Übergabe des Spendenschecks an zwei Vertreterinnen des Projektpartners des Missionsordens „Königin der Apostel“. Schwester Jessica Nadakal und Schwester Annie D‘Souza konnten die Spende persönlich entgegennehmen.

Das ansehnliche Spendenergebnis von 12.144,78 Euro wird diesmal einem Fahrradrikschaprojekt in Varanasi in Indien zur Verfügung gestellt. Die Rikschafahrer in Indien gehören der untersten indischen Kaste an und zählen somit zur ärmsten Bevölkerungsschicht. Auf der Suche nach Arbeit kommen sie in großer Zahl in die Stadt und müssen mangels eines eigenen Fahrzeugs dieses ausleihen und dafür natürlich auch Miete bezahlen. Der bescheidene Verdienst wird dadurch nicht unwesentlich geschmälert und kommt somit nur vermindert ihren Familien zugute.

Der Provinzoberin in Varanasi (der Orden unterstützt schon seit einigen Jahren die Rikschafahrer immer wieder mit Essenspaketen und Deckenspenden) ist dieser Mangel ein Dorn im Auge und sie möchte daher die Bedürftigen mit eigenen Rikschas ausstatten.

Die Loosdorferinnen und Loosdorfer können mit ihren über 12.000 gespendeten Euros damit gleich mehrere Rikschas finanzieren und somit direkt armen Familien in Indien unter die Arme greifen.

