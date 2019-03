Seit der Bekanntgabe der Details über die 35 Baurechtsgründe als ersten Teil der Wohnbauoffensive im Süden der Stadt bricht die Kritik daran nicht ab. Zuletzt kritisierten vor allem SPÖ und FPÖ die hohen monatlichen Kosten des Baurechtszinses und die fehlende Chance, die Gründe nach Ablauf des Baurechtsvertrags nach 60 Jahren zu kaufen.

Um die vielen offenen Fragen zu beantworten, veranstalteten Stadt und Stift vergangene Woche einen Informationsabend. Enttäuschend dabei: Obwohl seit mehr als zehn Jahren keine Baugründe für Familien zur Verfügung stehen, nahmen am Infoabend nur zwölf Interessierte teil. Für VP-Stadtchef Patrick Strobl, der das Projekt als Leuchtturm-Projekt auserkoren hat, kein Beinbruch: „Es gibt viele, denen die Info auf der Gemeinde genügt hat. Wir haben bereits zwölf Reservierungen.“

„Das Baurecht muss als Miete gesehen werden“

Im Mittelpunkt der Fragen standen der hohe Baurechtszins von 4,50 Euro pro m und Monat und die mangelnde Möglichkeit, das Grundstück zu kaufen. „Was passiert nach 60 Jahren? Ich zahle bis dahin 160.000 Euro und was mache ich mit meinem Haus, wenn es nicht verlängert wird?“, klagte ein Interessent. Stift-Wirtschaftsdirektor Karl Edelhauser betonte, dass das Baurecht als Miete gesehen werden muss: „Das Baurecht kann nach 60 Jahren erneut begründet werden. Mit dem Kauf beschäftigen sich die Gremien in 60 Jahren. Es weiß niemand, was in 60 Jahren ist. Nach heutigem Stand ist unser Ansatz , weiterhin zu verpachten. Die Konditionen sind aber offen.“

Für Diskussionsstoff sorgte auch die Vertragsbedingung, dass bei einem Hausverkauf das Stift das Vorkaufsrecht zu drei Viertel des Bauwerts hat. „Von Stiftsseite ist alles geregelt, die Bauwerber schauen durch die Finger. Für mich ist das kein Angebot für Jungfamilien“, ärgerte sich eine Interessentin.

Kritik an fehlender Kaufoption der Gründe

Der Melker Architekt Sascha Schroll, der für zwei Interessenten, die danach allerdings ihr Interesse zurückzogen, vor Ort war, beklagte fehlende Rechtssicherheit und die fehlende Kaufoption: „Nur das Stift hat diese, warum nicht auch die Bauwerber?“ Für Kopfschütteln sorgte bei den Bauwerbern auch der Vertragspassus, dass der Kreditvertrag für den Hausbau dem Stift vorgelegt werden muss. „Eine reine Missbrauchsabsicherung“, bekräftigt Edelhauser.

Indes versuchte Strobl, das Projekt zu verteidigen, und zog einen Vergleich mit einem Mietobjekt: „Es ist ähnlich wie bei der Miete. Man zahlt auch für etwas, was einem nicht gehört. Würde man mieten, kostet es auf 60 Jahre 840.000 Euro. Es ist ein Angebot an Jungfamilien, die das Geld für einen Baugrund nicht haben.“

Ein Argument, welches die Bauwerber nicht gelten ließen. „Wenn bei einem Mietobjekt die Heizung kaputt ist, muss es der Vermieter ersetzen.“ Über Attraktivität lässt sich bekanntlich streiten, allerdings bekundeten noch am Infoabend drei Interessenten gegenüber der NÖN, dass sie ihr Interesse an den Gründen zurückziehen werden: „Wir bauen dorthin sicherlich nicht unser Haus. Uns fehlt die Sicherheit. Wir sehen uns in Nachbargemeinden um.“