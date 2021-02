Ein mit zwei Personen besetzter Pkw war von der Fahrbahn abgekommen, stürzte um und kam in Folge laut Aussendung der FF-Plattform "Einsatzdoku" "in einem Wassergerinne am Dach zu liegen".

Entgegen der ersten Alarmmeldung wurde glücklicherweise niemand im Wagen eingeklemmt; beide Insassen konnten sich sogar selbst befreien und blieben unverletzt.

Nach der polizeilichen Freigabe bargen die Feuerwehren Pöchlarn und Erlauf den Unfallwagen aus dem Wasser.