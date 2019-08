Der 1997 geborene Babinger hat 2016 seine Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und arbeitet bei der Queiser GmbH in Scheibbs.

„Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie stolz wir auf unsere Fachkräfte-Ausbildung und auf unsere Jugend sein können.“Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ)

„Herzliche Gratulation unserem neuen Weltmeister, herzliche Gratulation aber auch an unsere weiteren WorldSkills-Teilnehmer zu ihren hervorragenden Leistungen und ihrem großen Können.“ Für die beiden weiteren aus Niederösterreich stammenden Teilnehmer, Karosseriespengler Dominik Eidler aus Wiesmath (Porsche Wiener Neustadt) und Elektroniker Simon Dorrer, der aus der HTBLA Leonding heraus ins Rennen ging, ist es sich nicht ganz für eine Medaille ausgegangen. Simon Dorrer kann sich aber über ein Medallion for Excellence freuen.

Insgesamt hat das österreichische Team 6 Gold-, 5 Silber- und eine Bronzemedaille, sowie 17 Medallions for Excellence gewonnen. Rund 1.400 Teilnehmer aus knapp 70 Ländern haben in über 50 verschiedenen Berufen an den Wettbewerben teilgenommen.