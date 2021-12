Hoffnung auf Normalität im Bezirk Melk

Neues Jahr, neues Glück. Der Jahreswechsel bringt immer wieder einen Hauch von Neuanfang mit und mit Erwartungen sowie Wünschen für das bevorstehende Jahr wird nicht gespart. Auch die Promis aus dem Bezirk Melk setzen sich Ziele und haben Wünsche für das Jahr 2022.

Elfriede Straßhofer, die Landesleiterin von „Hilfe im eigenen Land“, hat keine konkreten Vorsätze für das kommende Jahr. „Ich möchte alles, was kommt, so gut wie möglich umsetzen“, erklärt sie ihre Wünsche für 2022. Sie hofft vor allem auf Gesundheit für das kommende Jahr und „dass der Alltag wieder normaler wird“.

Ich bin erst kürzlich erstmals Opa geworden. Wir feiern im privaten Rahmen ohne Pipapo.“ Alois Schroll Nationalratsabgeordneter

Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) sieht Neujahrsvorsätze „immer etwas zwiespältig“. Wichtig ist für ihn, über das ganze Jahr hinweg an sich zu arbeiten und sein Bestes zu geben. Seine Erwartungen für das neue Jahr sind ebenso eindeutig: „Ich sehe eine Spaltung in der Gesellschaft und erhoffe mir, dass 2022 ein Jahr wird, in dem wieder zusammenwächst, was zusammengehört.“

SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll braucht keinen Jahreswechsel für Vorsätze. Das erklärt er sich vor allem aus seinem Tatendrang: „Ich bin generell ein Mensch, der, wenn er Ideen und Vorsätze hat, diese immer gleich aktiv umsetzt.“ Silvester brauche er da nicht dafür. Im kommenden Jahr wünscht sich Schroll ebenfalls „Gesundheit für alle“. Auch die Spaltung im Land sieht er als kritisch an und vermerkt: „Wir müssen das in den Griff kriegen, das macht mir wirklich ganz große Sorgen.“ Die Landesinnungsmeisterin für Friseure und Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Silvia Rupp fällt es etwas schwer sich Neujahrsvorsätze vorzunehmen. Das hat laut Rupp einen einfachen Grund: „Das funktioniert bei mir einfach nicht!“, schmunzelt sie. Ihre Erwartungen für das Jahr 2022 gehen in Richtung Pandemiebekämpfung: „Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr richtig gut lernen, mit dem Virus umzugehen und mit diesem zu leben.“ Wichtig ist ihr dabei vor allem die Wirtschaft und deren Erholung, sodass man „gut planen und viel umsetzen kann“. Landtagspräsident Karl Moser (ÖVP) möchte im neuen Jahr die Zuversicht der Menschen und auch die Nachhaltigkeit sowie die Regionalität stärken. Im kommenden Jahr erwartet er sich die „Rückkehr zur Normalität“ in Sachen Pandemie und Wirtschaftsleistung. Aber auch das Bewusstsein, die regionale Eigenversorgung zu erhöhen, möchte er im neuen Jahr kräftigen.

In Sachen Silvesterfeiern, geht der Trend in diesem Jahr ganz klar zu Feiern im kleinen Kreis. Große Feiern bleiben Corona-bedingt in diesem Jahr vermehrt aus. Alois Schroll ist erst kürzlich Opa geworden, weswegen er in diesem Jahr auf eine große Fete verzichtet: „Wir feiern im privaten, ohne großes Pipapo.“ Selbige Idee Vorstellung hat auch Elfriede Straßhofer von ihrem Silvesterabend: „Ich feiere heuer ganz im Stillen zuhause“.