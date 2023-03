Kampf der Pizzeria-Chefin gegen Melker Schutzzonenplan landet im TV

„Auf mich kommen massiv steigende Energiekosten zu, die ich meinen Gästen nicht weiterverrechnen kann, auch nicht will“, betonte Katja Rezac bereits Mitte Jänner gegenüber der NÖN. Über 20 Jahre betreibt sie schon ihre Pizzeria „Pasta e Pizza“ in Melk - und das wolle sie auch noch bis zur Pension tun. Um den Fortbestand ihres Lokals zu sichern und CO₂ zu sparen, schmiedete sie den Plan, Solarpaneele auf allen Dachflächen der Pizzeria anbringen zu lassen. Doch daraus wurde bislang nichts, wie die NÖN berichtete: Die Errichtung der PV-Anlage wird ihr seitens der Stadtgemeinde Melk in Teilbereichen untersagt, es wird auf die Bebauungsbestimmung für den Schutzzonenbereich verwiesen. Daran sei nichts zu rütteln, auch nicht, dass ihr Grundstück fälschlicherweise in der Verordnung der Schutzzonenkategorie 1 - „denkmalgeschützt“ - ausgewiesen wird, obwohl es nicht unter Denkmalschutz steht. Der „Schutz des Ensembles des historischen Stadtbildes“ stehe im Vordergrund, dazu gehöre auch die Jakob-Prandtauer-Straße, sagt die Stadt. Da müsse ein Umdenken stattfinden, antwortet Katja Rezac. Ihr Kampf gegen den Melker Schutzzonenplan wird heute, Samstag, 11. März, im TV fortgesetzt. Die Sendung „Bürgeranwalt“ rund um Peter Resetarits widmet der Causa - ab 18 Uhr, ORF 2.

