A1: Autobahnsperre nach Fahrzeugüberschlag

Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbs sowie das Rote Kreuz und ein Notarzthubschrauber auf die A1 alarmiert. Zwei PKWs kollidierten aus noch unklarer Ursache in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Auffahrt Ybbs miteinander, worauf eines der beiden Fahrzeuge sich überschlug und am Dach zum liegen kam.

Eine Person musste vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbekannten Grades ins Krankenhaus gebracht werden, eingeklemmt wurde aber zum Glück niemand. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt.

Die Feuerwehr Ybbs führte die Fahrzeugbergung durch. Es entstand ein Kilometer langer Stau. Kaum war der Einsatz beendet, krachte es erneut auf der A1 in Fahrtrichtung Wien diesmal kurz vor der Abfahrt Ybbs.

Diesmal waren 6 Fahrzeuge beteiligt. Ob es Verletzte gibt ist noch nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Blindenmarkt wurde zur Unterstützung hinzugezogen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden