Die alljährliche Kritik der FPÖ zur Ybbsiade hat beinahe die gleiche Tradition wie das Kabarettfestival selbst. In diesem Jahr geht aber FP-Gemeinderat Andreas Reitner noch mehr in die Vollen. So will er – mit den Bilanzen der Stadtgemeinde Ybbs bis zum Jahr 2015 zurück – beweisen, dass SP-Stadtchef Schroll falsche Ergebnisse zeigt.

Laut Reitner belief sich der Verlust 2015 auf 25.000 Euro, 2016 sollen es knapp 48.000 Euro und 2017 knapp 31.000 Euro gewesen sein. „Für 2018 sind es 22.000 Euro. Die Bilanzen zeigen die wahre Abrechnung und das tatsächliche Minus“, kritisiert Reitner, dass Schroll bereits jetzt mehr Schulden für die Stadt gemacht hat, als Vor-Vorgänger Renner.

„Versuche, es ihm jedes Jahr zu erklären.“

Fast schon gewartet hat Schroll auf die Diskussion. „Ich versuche, es ihm jedes Jahr zu erklären, er versteht es aber nicht. Das Minus ergibt sich daraus, dass wir Personal und die Miete der Stadthalle auch reinverrechnen. Dinge, die aber soundso da sind. In der Förderung des Landes werden aber die Personalkosten nicht miteinbezogen, daher ergeben sich Unterschiede.“ Unerwartete Rückendeckung erhält Schroll von der ÖVP.

„Im Vergleich zu Melk bekommen wir sehr wenig Förderung, dennoch präsentieren wir ein großartiges Kulturevent. In den wenigsten Fällen ist Kultur ein Gewinn“, meint VP-Stadtparteichef Gert Kratzer. Ähnlich sieht es auch VP-Stadtrat Ewald Becksteiner, der warnt: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns durch solche Aussagen, die Ybbsiade nicht kaputt machen lassen. Wir haben sehr gute Sponsoren und Ybbs ist durch die Ybbsiade präsent.“

Reitner stört aber nicht nur die Abrechnung der Stadtgemeinde, sondern auch Sponsortätigkeiten und Gegengeschäfte mit verschiedenen Firmen. „Wieso sponsert die Arbeiterkammer die Ybbsiade mit ihrer Zwangsmitgliedschaft?“, ärgert sich der FP-Gemeinderat. Aussagen, die Schroll erzürnen: „Er soll mit Aussagen vorsichtig sein. Arbeiterkammer, aber auch Wirtschaftskammer haben neben ihrer Ideologie auch Aufgaben für die Gesellschaft.“