Supermarkt-Diebe hatten nur Hochprozentiges im Visier

Ausschließlich Hochprozentiges im Visier hatten bislang unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Stadtgemeinde Ybbs. Am achmittag füllte einer der beiden Täter in Einkaufstaschen mehrere Flaschen hochprozentiger alkoholischer Getränke.

Nach dem Einpacken ließ der Täter die Taschen in einem Einkaufswagen zurück und sein Komplize trat in Erscheinung. Dieser schnappte sich den Einkaufswagen und verließ damit ohne zu bezahlen den Lebensmittelmarkt. Dabei wurde allerdings die akustische Diebstahlsicherung ausgelöst und eine Mitarbeiterin der Filiale verfolgte den Dieb auf den Parkplatz.

Dort ließ dieser den Einkaufswagen samt Inhalt stehen und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ. Da der Einkaufswagen am Parkplatz abgestellt wurde, entstand kein Schaden.





