Nach der diesjährigen Rekord-Ybbsiade liegt die Latte bekanntlich hoch und die Verantwortlichen wählten im kommenden Jahr einen eher musikalischen Schwerpunkt. Song-Contest-Siegerin Conchita, mit Cesár Sampson, gastiert ebenso auf der Stadthallen-Bühne wie die Münchner Freiheit, Opus, die Familie Lässig und 5/8erl in Ehr’n.

Eröffnet wird die 31. Ybbsiade am 29. März von Klaus Eckel und der NÖ-Premiere seines Programms „Ich werde das Gefühl nicht los“. Es wäre aber nicht die Ybbsiade, wenn sich nicht weitere Größen der Kabarettszene die Klinge in die Hand geben würden. Mit dabei sind etwa Viktor Gernot, Ciro de Luca und Alfred Dorfer. Der Kartenverkauf startet am 21. November in Ybbs, ab 22. November öffnet der österreichweite Verkauf. Nach dem Ausfall 2018 wird es im kommenden Jahr auch wieder ein Open-Air Konzert geben. Die Spider Murphy Gang rockt am 30. Mai im Ybbser Donaustadion.

Mehr zur diesjährigen Ybbsiade, der Frage, warum es zu großen Abbruchparty kommt und die Klärung über die Zukunft von Intendant Joesi Prokopetz lesen Sie in der nächsten Melker NÖN.