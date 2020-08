Es muss endlich wieder Ruhe in der Pfarre Ybbs einkehren. Um diese herzustellen, legte Bischof Alois Schwarz den beiden Pfarrkirchenräten Franz Brachinger und Hermann Schadenhofer sowie Mesnerin Martha Schadenhofer den Rücktritt nahe. Das Ehepaar folgte dem Ratschlag und trat zurück. Der ehemalige Ybbser SP-Vizebürgermeister Brachinger will davon aber nichts wissen, er fordert Schwarz auf, ihn abzuberufen: „Scheinbar habe ich zu viel in die Finanzen geschaut. Ich bin eine korrekte Verwaltung gewöhnt. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und wollte, das Hans bleibt.“ Und Brachinger betont, dass der Pfarrkirchenrat die Verwaltung besser organisieren wollte, Wurzer sollte sich einzig um die Tätigkeit als Pfarrer kümmern.

Pfarrkirchenrat legte neues Organigramm vor

„Es wurden Gelder ausgegeben, für die es keine Beschlüsse gibt. Zudem wurden Rechnungen aus Vermietungen nicht bezahlt. Von uns wurde ein neues Organigramm vorgelegt, welches auch beschlossen wurde“, will Brachinger nicht der Buhmann sein. Bei den nicht-bezahlten Rechnungen handelt es sich dem Vernehmen nach um offene Mieten von muslimischen Hochzeiten im Pfarrhof. „Das ist alles Blödsinn, so etwas habe ich noch nie gehört“, betont Pastoralassistent Andreas Schachenhofer. Angesprochen auf die Rücktritte betont Katharina Brandner seitens der Diözese, dass mit Mitgliedern der Pfarrgemeinde gesprochen wurde, um für die Zukunft eine Lösung hinsichtlich der Verantwortlichkeiten in der Pfarre zu erarbeiten. Für die finanziellen Angelegenheiten der einzelnen Pfarren ist die Diözese nicht zuständig.

Kommenden Sonntag verabschieden die Gläubigen Pfarrer Wurzer um 10 Uhr am Rathausplatz. Danach wechselt Wurzer nach Opponitz. Ab 1. September folgt ihm Krzysztof Nowodczynski in Ybbs.