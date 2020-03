Nach Bekanntwerden des Falles kam im Therapiezentrum der sofortige Notfallplan zum Einsatz. Sämtliche elf Patienten der Station 4 wurden in die Pandemiestation des psychiatrischen Krankenhauses verlegt. Alle elf Patienten wurden ebenso auf den Covid-19-Virus getestet, die Ergebnis sind derzeit noch offen.

„Die betroffenen Mitarbeiter sind jetzt in Heimquarantäne“, erklärt Personalvertreter Willi Reiter. Ebensi in Heimquarantäne befinden sich Mitarbeiter, die in den vergangenen Wochen einen Skiurlaub in einem der gefährdeten Gebiete absolviert haben.

Die gesperrte Station 4 wird derzeit komplett gereinigt und desinfiziert.

Im Ybbser Therapiezentrum wurde bereits vor Wochen ein eigener Notfallplan ausgearbeitet. Aktuell befinden sich nur 50 anstatt von 150 psychiatrischen Patienten im Krankenhaus. „Wir sind gut vorbereitet und haben Ressourcen frei“, betont Reiter, dass eine tägliche enge Abstimmung zwischen der kollegialen Führung stattfindet. Zudem ist das TZ Ybbs nach außen komplett abgeriegelt, Besucherkontakte sind verboten.