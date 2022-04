Donaulände: Diskussion um Fahrverbot

Werbung

Das seit 1. April geltende Fahrverbot auf der Donaulände zwischen Stadthalle und Schiffsmeisterplatz sorgt für Diskussionen innerhalb der Bevölkerung. In der Facebook-Gruppe „Leben in Ybbs an der Donau“ erhielt der geteilte NÖN-Artikel zu dieser Thematik mehr als 120 Kommentare. Wortgefechte lieferten sich dabei etwa SPÖ-Stadtrat Ernst Simmer, Vizebürgermeister Dominic Schlatter und die ehemalige Pressesprecherin der Stadtgemeinde Ybbs Britta Bruckmüller-Schweinhage.

Aussicht ohne Abgase

Während die ersten beiden die Maßnahmen verteidigten, sprach Bruckmüller-Schweinhage die drohende Verkehrsverlagerung, etwa im Bereich des Schulzentrums, an. Die Diskussionen sind auch Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) und Verkehrsstadtrat Gert Kratzer (ÖVP) zu Ohren gekommen. „Ich bin erstaunt, dass über dieses Thema so viel diskutiert wird. Die Westeinfahrt ist auch eine Ausfahrt. Mittlerweile haben wir in diesem Bereich der Donaulände einen Autotourismus von Menschen, die durch die Donaulände gefahren sind, um einen Blick auf die Donau zu erhaschen“, glaubt Schachner nicht, dass durch die Maßnahmen das Verkehrsaufkommen in Bereichen der Altstadt steigen wird.

Foto: Eplinger

Ähnlich sieht es auch Kratzer, der sich aber mit einer verstärkten Informationskampagne auch an die Mitarbeiter des Ybbser Therapiezentrums wenden möchte. „Wir haben mit der Stadthalle ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal an der Donau. Durch den Eingang direkt bei der Donau macht ein Fahrverbot Sinn. Auch, damit sich dieser Bereich entwickeln kann.“

Fahrverbot als Deal mit Stadthallen-Pächterin?

Neben der Sorge des gesteigerten Verkehrs durch die Ybbser Altstadt mutmaßen manche, dass das Fahrverbot Bestandteil des Vertrags mit Stadthallen-Gastrobetreiberin Hannah Neunteufel sei. Diese habe bereits in einem NÖN-Interview Ende des Jahres 2020 ihren Wunsch über ein Fahrverbot bekundet. Während Schachner die Anschuldigungen von der Hand weist und den Flaniermeilen-Charakter der Donaulände betont, bestätigt Kratzer zumindest, dass dieser Wunsch auch im Vertrag mit Neunteufel steht. „Darum haben wir es aber nicht gemacht. Wir sehen, dass dort viel Verkehr vermeidbar wäre. Anrainer und die Polizei dürfen trotzdem weiterhin zufahren. Das Verbot gilt auch nicht für Radfahrer“, betont Kratzer.

Das neue Fahrverbot noch unter einem weiteren Blickwinkel: Erst vor wenigen Monaten investierte die Stadtgemeinde mehr als 250.000 Euro in eine Begegnungszone im oberen Bereich der Stadthalle. Die tat-

