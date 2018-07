„Er hat geglaubt, dass er von Leuten aus dem Drogenmilieu verfolgt wird, er wollte sich verteidigen, wollte, dass ihm jemand hilft“, erklärt der Verteidiger eines 22-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten in einem Prozess am Landesgericht, weshalb sein Mandant bei einer Tankstelle Feuer legen wollte.

Heuer im April verschüttete der 22-Jährige bei der Tankstelle der Raststation in Ybbs zwei Ölflaschen und versuchte mit einem Feuerzeug bei einem Zapfhahn Brand zu legen. Gelungen ist das zum Glück nicht. Mit einem Messer in der Hand habe er dann, so der Anwalt, Hilfe im Tankstellenshop bei Mitarbeitern gesucht und letztendlich im Bistro die Polizei verständigt.

LSD, Chrystal Meth und Speed konsumierte der 22-Jährige vor dem Vorfall schon jahrelang. „Zum Tatzeitpunkt hatte er einen Verfolgungswahn, er hatte eine paranoide Psychose. Er fürchtete sich, war unruhig und getrieben, er war nicht zurechnungsfähig“, erklärt ein Psychiater vor Gericht.

„Dass nichts passiert ist, war Zufall. Er hat den Zapfhahn falsch gehalten, es konnte kein Treibstoff herausrinnen“, sagt der Staatsanwalt und beantragt Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungbedürftige Rechtsbrecher. Der Richter verhängt wegen Begehung von Straftaten im Zustand voller Berauschung 18 Monate teilbedingt, sechs Monate davon im Gefängnis. Einweisung spricht er bedingt aus, nach Verbüßung des unbedingten Teils der Strafe muss der 22-Jährige in Therapie – Urteil nicht rechtskräftig.